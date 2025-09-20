ÅÄÃæ´õ¼Â¡¡º£¸å¤Ï¡ÖÅöÊ¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ¤ó¤Ç¤«¤é¡Ä¡×½÷»Ò£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ëÆþ¾ÞÆ¨¤¹¤â¡ÖÉ½Î¢°ìÂÎ¤ÎÉôÊ¬Á´Éô¸«¤»¤é¤ì¤¿¡×
¢¡À¤³¦Î¦¾å¡¡Âè£¸Æü¡Ê£²£°Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡½÷»Ò£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜµÏ¿¡Ê£±£´Ê¬£²£¹ÉÃ£±£¸¡ËÊÝ»ý¼Ô¤ÎÅÄÃæ´õ¼Â¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ï£±£µÊ¬£·ÉÃ£³£´¤Ç£±£²°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê£±¼þ¡Ê»Ä¤ê£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÇÅÄÃæ¤Ï¥È¥Ã¥×¤È£°ÉÃ£·£³º¹¤Î£·°Ì¤ÈÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¾¡Éé¤Ç¶ìÀï¤·¡¢£±£²°Ì¤Ë¸åÂà¡££²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë£¸°Ì¡¢£²£³Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÀ¤³¦Î¦¾å£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë£¸°Ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢À¤³¦Âç²ñ¤Ç£³²óÌÜ¤ÎÆþ¾Þ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡ÅÄÃæ´õ¼Â¤ËÊ¹¤¯
¡¡¡½¥ì¡¼¥¹¤Î¥×¥é¥ó¤Ï
¡¡º£Æü¤ÏÆÃ¤Ë¼«Ê¬¤¬¥ì¡¼¥¹¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢µÕ¤Ë¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¸å¤í¤ÎÊý¤«¤éÁª¼ê¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦Áö¤ê¤¬¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÁö¤ê¤Ç¡¢°ìÈÖ³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò°ìÈÖÁÛÁü¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤â¤·¥¹¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥é¥¹¥È£±£°£°£°m¡¢¥é¥¹¥È£¸£°£°¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î£±£µ£°£°¤ÎÍâÆü¤Ë£±£°£°£°¤Î¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¤·¤¿¤é¥Ù¥¹¥È¤¬½Ð¤Æ¡¢Íâ¡¹Æü¤â£¸£°£°¤Î¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¤·¤¿¤é¥Ù¥¹¥È¤¬½Ð¤Æ¡££±£µ£°£°¤Î½à·è¤È·è¾¡¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÉáÄÌ¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡Ö¥¢¥Û¤Á¤ã¤¦¤«¡©¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍý¶þ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç²Ð»ö¾ì¤ÎÇÏ¼¯ÎÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤ë¤³¤È¡¢Ç´¤êÈ´¤¯¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£ÆüÂ¿Ê¬Í½Áª¤Î»ä¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤ÆÂ¿Ê¬ÅÄÃæ¤¬ÀäÂÐ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤«¤â¡¢¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¤á¤Ã¤Á¤ãÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¡£
¡¡¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉµÕ¤Ë»³ËÜÁª¼ê¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Í½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤óÈà½÷¤ÎÁö¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£»ä¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤ÎÈà½÷¤Î¸ÀÍÕ¤äÁö¤ê¤¬¡¢»ä¤ÎÍ½Áª¤Ç¤Ç¤¤ë°ìÈÖ¤¤¤¤Áö¤ê¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¤½¤Î°ú¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Áö¤ê¤Ï¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÂ¾¤Î¿Í¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¤¤È¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼ÂÎÏ¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·è¾¡¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä°ìÈÖ¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯Áö¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥¹¥È£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¥Ù¥¹¥È¤¬½Ð¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«¿®¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É°ìÈÖ¤À¤È»×¤¨¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£±£µ£°£°¤ÎÁª¼ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£±£µ£°£°ÀìÌç¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ß¤ó¤Ê¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÂ¤¤¤À¤Ã¤¿¤êÉÝ¤µ¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤¿´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤Ç¤â¤½¤³¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤½¤³¤Ç°ú¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÀäÂÐ°ú¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬º£Æü¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºÇ¸å¡¢¥Ø¥Ê¥Ø¥Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ëº£Æü¤Î»ä¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î¼ÂÎÏ¤Ï½Ð¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥à¤È¤«½ç°Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ËÜÅö¤ËÁö¤êÊý¤È¤·¤Æ¤â¡¢Á´Éô¤¬»ä¤Î¼ÂÎÏ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤ËÂ¿Ê¬º£Æü¤â¤¤¤Ä¤â¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°¤Ç»ä¤¬°ìÈÖÄ¹¤¤µ÷Î¥Áö¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¿Ê¬º£Æü¤â»ä¤¬Â¿Ê¬°ìÈÖÄ¹¤¤µ÷Î¥Áö¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î¤Ø¤¿¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤È¤Þ¤¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥§¡¼¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¹¤´¤¯¼«Í³¼«ºß¤ËÁö¤ì¤¿¤é°ìÈÖ¸å¤í¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë°ìÈÖ¸å¤í¤ÇÍª¡¹¤ÈÁö¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬ÀèÆ¬°ú¤ÃÄ¥¤ê¤è¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤º¤Ã¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î°ìÈÖ¤½¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ëÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤º¤Ã¤È¸å¤í¤Ë¤¤¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ¥¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤È¤«»×¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤â¤½¤³¤òºÇ²¼°Ì¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤³¤½¤º¤Ã¤ÈÁ°¤ò°ú¤¤¤Æ¤â¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ëÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¢¤½¤³¤¬²¿¤À¤í¤¦¡Äº£¥·¡¼¥º¥ó¤º¤Ã¤È¼ÂÎÏ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¼ÂÎÏ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢Ãæ¤ÎÉôÊ¬¤ÎÀ®Ä¹¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¥é¥¹¥È£´£°£°¤Î£·ÈÖ¼ê¤Î»þ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬°ìÈÖ¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡©
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Í½Áª¤Î»þ¤â¤¹¤´¤¯´¿À¼¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î´¿À¼¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¬Í½Áª¤Î»þ¤Ï¤¹¤´¤¯½¸Ãæ¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£º£Æü¤Ï¤¹¤´¤¯Ê¹¤³¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î½¸Ãæ¤òÆÍ¤ÇË¤ë¤°¤é¤¤¤Î¤¹¤´¤¤´¿À¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Î½¸Ãæ¤¬¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤âº£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½º£Æü¤ÏÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í
¡¡º£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢´°ÇÔ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤¢¤¢¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ËÜÅö¤ËÎÏÉé¤±¤·¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤º¤Ã¤È¼ÂÎÏ¤Ä¤±¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Çµ¤»ý¤Á°¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¸Â³¦¤ò·è¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤Ë¡¢¤º¤Ã¤ÈÍý¶þ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¡¢µÕ¤ËÄü¤á¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Äü¤á¤ë¸À¤¤Ìõ¡£¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤³¤¦¹Í¤¨¤è¤¦¤È¤«¡¢Áö¤ëÁ°¤«¤é¥À¥á¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¥À¥á¤Ç¤â¤Þ¤¿Á°¤ò¸þ¤³¤¦¤È¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë»þÅÀ¤Ç¥À¥á¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£Æü¤Ï¤Ä¤¤¤Ä¤¤µÕ¤Ëº£Æü¤Ï¥á¥À¥ë¼è¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤«¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¬²¿¤À¤í¤¦¡Ä¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î°ì½Ö¤Þ¤Ç¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤ò·è¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯À¶¡¹¤·¤¯¤Æ¡£
¡¡¤Ç¤â¤¿¤À¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤ò·è¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£Æü¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ¬¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤½¤¦¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤ÏËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢Æ¬¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯ËÜÅö¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ÂÎÏ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤ÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤â¤½¤³¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ¬¤ÈÂÎ¤ÎÉôÊ¬¡¢º£ÅÙ¤Ï²ÝÂê¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜÅö¤Ëº£¤Î·ë²Ì¤ò·è¤á¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£Æü¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç·Þ¤¨¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¥á¥À¥ë¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤°¤é¤¤ÎÉ¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤½¤ì¤Ç¤³¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤Ï¤½¤ì¤³¤½¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤É¤¦ÅØÎÏ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤¬¤Ç¤â¼ê¤âÂ¤â½Ð¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢Í½Áª¤Î»þ¤È°ì½ï¤ÇÇØ¿å¤Î¿Ø¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤ËËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¤½¤ì¤¬º£Æü¤ÎÁö¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿£¶Ëü¿Í¤ÎÊý¡¹¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÆüËÜ¿Í¤ÎÊý¡¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¡Ø»ä¤Ï¶¯¤¤¤±¤É¼å¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë²¿¤À¤í¤¦¡¢Á´Éô¡¢É½Î¢°ìÂÎ¤ÎÉôÊ¬Á´Éô¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢À¤³¦Î¦¾å¤ò´Þ¤á¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿
¡¡ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¡¹¤È·Ò¤¬¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È²áÄø¤òÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î¼«Ê¬¤ËÌá¤ë¤¿¤á¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁ°¤Î¼«Ê¬¤ËÌá¤ë¤¿¤á¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡Ê¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ë¡Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Ø
¡¡¤Þ¤º¤ÏÃ±½ã¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Éã¤¬»ä¤¬Áö¤ê»Ï¤á¤¿º¢¤Ë¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤¬Âç»ö¤À¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉã¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç³Ø¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í×½êÍ×½ê¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ê¸ÀÍÕ¤òÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¸ß¤¤¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢µÕ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ê¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤Û¤ó¤È¤Î°ÕÌ£¤ÇÉã¤¬¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬ÍÄ¤¤»þ¤«¤é²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ëº£Æüµ¤ÉÕ¤±¤ÆËÜÅö¤Ëº£Æü¤Ï¡¢Éã¤¬¤Þ¤À¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤â»ä¤ò¥ì¡¼¥¹¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ä¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Î¤ò»ä¤Ïº£Æü´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£¼«Î©¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éã¤Î¼ê¤ÎµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÁö¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¨¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢Éã¤Î¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òµò¤ê½ê¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿´¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤¬ºÇ¸å¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ø¤Ê¤Ø¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶î¤±È´¤±¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤Þ¤º¥´¡¼¥ë¤ò¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤ó¤È¤«¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ï¤½¤³¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë²þ¤á¤Æ¤â¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¤³¤Î¸å¤ÎÍ½Äê¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï°ìÃ¶¡£¤â¤¦¥ª¥Õ¤Ç¡£¤Ï¤¤¡¢¤â¤¦ÅöÊ¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ¤ó¤Ç¤«¤é¡££±£±·î¡¢¥±¥Ë¥¢¤È¤«¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤â¤Þ¤ÀÛ£Ëæ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£