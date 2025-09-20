R・マドリーvsエスパニョール スタメン発表
[9.20 ラ・リーガ第5節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※23:15開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 エデル・ミリトン
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 18 アルバロ・カレーラス
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 30 フランコ・マスタントゥオーノ
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 43 Sergio Mestre
DF 4 ダビド・アラバ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 35 David Jiménez
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 9 エンドリッキ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
監督
シャビ・アロンソ
[エスパニョール]
先発
GK 13 マルコ・ドミトロビッチ
DF 5 フェルナンド・カレロ
DF 6 レアンドロ・カブレラ
DF 22 カルロス・ロメロ
DF 23 オマル・エル・ヒラリ
MF 4 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ
MF 7 ハビ・プアド
MF 8 エドゥ・エスポジト
MF 10 ポル・ロサノ
MF 24 ティリス・ドラン
FW 9 ロベルト・フェルナンデス
控え
GK 1 アンヘル・フォルトゥノ
DF 2 ルベン・サンチェス
DF 12 ホセ・サリナス
DF 15 ミゲル・ラビオ
DF 38 クレメンス・リーデル
MF 14 ラモン・テラッツ
MF 18 シャルル・ピッケル
MF 27 ハビ・エルナンデス
FW 16 ルカ・コレオショ
FW 17 ジョフレ・カレーラス
FW 19 キケ・ガルシア
FW 20 アントニウ・ロカ
監督
マノーロ・ゴンサレス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります