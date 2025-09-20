リバプールvsエバートン 試合記録
【プレミアリーグ第5節】(アンフィールド)
リバプール 2-1(前半2-0)エバートン
<得点者>
[リ]ライアン・フラーフェンベルフ(10分)、ウーゴ・エキティケ(29分)
[エ]イドリッサ・ゲイェ(58分)
<警告>
[リ]ドミニク・ショボスライ(69分)、フロリアン・ビルツ(82分)
[エ]イリマン・エンディアイェ(28分)、キアナン・デューズバリー・ホール(78分)、ジャック・グリーリッシュ(90分+4)
└リバプールがエバートンとのダービー制して開幕5連勝!! 2-0からまた失点も“4度目の正直”で逃げ切り成功
