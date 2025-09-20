ホッフェンハイムvsバイエルン スタメン発表
[9.20 ブンデスリーガ第4節](ライン・ネッカー・アレーナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[ホッフェンハイム]
先発
GK 1 オリバー・バウマン
DF 2 ロビン・フラナーチ
DF 13 ベルナルド
DF 21 A. Hajdari
DF 34 ブラディミール・ツォウファル
MF 7 L. Avdullahu
MF 18 W. Burger
MF 22 アレクサンダー・プラス
MF 29 バズマナ・トゥレ
FW 10 ムハンマド・ダマール
FW 11 フィスニク・アスラニ
控え
GK 37 ルカ・フィリップ
DF 25 ケビン・アクポグマ
DF 35 アルトゥール・シャベス
MF 6 グリシャ・プレメル
MF 17 ウムト・トフムク
FW 9 イーラス・ベブ
FW 24 D. Mokwa
FW 27 アンドレイ・クラマリッチ
FW 53 P. Benjamin
監督
クリスティアン・イルツァー
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 3 キム・ミンジェ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 23 サシャ・ブイ
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 9 ハリー・ケイン
MF 14 ルイス・ディアス
MF 42 レナート・カール
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 30 C. Kiala
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 20 トム・ビショフ
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 36 ウィズダム・マイク
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります