[9.20 ブンデスリーガ第4節](ライン・ネッカー・アレーナ)

※22:30開始

<出場メンバー>

[ホッフェンハイム]

先発

GK 1 オリバー・バウマン

DF 2 ロビン・フラナーチ

DF 13 ベルナルド

DF 21 A. Hajdari

DF 34 ブラディミール・ツォウファル

MF 7 L. Avdullahu

MF 18 W. Burger

MF 22 アレクサンダー・プラス

MF 29 バズマナ・トゥレ

FW 10 ムハンマド・ダマール

FW 11 フィスニク・アスラニ

控え

GK 37 ルカ・フィリップ

DF 25 ケビン・アクポグマ

DF 35 アルトゥール・シャベス

MF 6 グリシャ・プレメル

MF 17 ウムト・トフムク

FW 9 イーラス・ベブ

FW 24 D. Mokwa

FW 27 アンドレイ・クラマリッチ

FW 53 P. Benjamin

監督

クリスティアン・イルツァー

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 3 キム・ミンジェ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 23 サシャ・ブイ

DF 27 コンラッド・ライマー

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 9 ハリー・ケイン

MF 14 ルイス・ディアス

MF 42 レナート・カール

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 11 ニコラス・ジャクソン

控え

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 30 C. Kiala

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 20 トム・ビショフ

FW 7 セルジュ・ニャブリ

FW 36 ウィズダム・マイク

監督

ビンセント・コンパニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります