ウォルバーハンプトンvsリーズ スタメン発表
[9.20 プレミアリーグ第5節](モリニュー・スタジアム)
※23:00開始
<出場メンバー>
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 1 ジョゼ・サ
DF 12 エマニュエル・アグバドゥ
DF 15 ジェルソン・モスケラ
DF 24 トティ
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 21 ロドリゴ・ゴメス
MF 27 ジャン・リクネル・ベルガルド
MF 28 フェル・ロペス
MF 37 ラディスラフ・クレイチー
MF 38 ジャクソン・チャチュア
FW 14 トル・アロコダレ
控え
GK 31 サム・ジョンストン
DF 3 ウーゴ・ブエノ
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 26 キ・ヤナ・フーフェル
MF 5 マーシャル・ムネツィ
MF 7 アンドレ
MF 10 ジョン アリアス
FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
FW 11 ファン・ヒチャン
監督
ビトール・ペレイラ
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 2 ジェイデン・ボーグル
DF 3 ガブリエル・グズムンドソン
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 18 アントン・シュタハ
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 11 ブレンデン・アーロンソン
FW 19 ノア・オカフォー
控え
GK 16 イラン・メリエ
DF 15 ジャカ・ビヨル
DF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 22 田中碧
MF 44 イリア・グルエフ
FW 10 J. Piroe
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 20 ジャック・ハリソン
FW 45 H. Gray
監督
ダニエル・ファルケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
