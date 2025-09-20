ブライトンvsトッテナム スタメン発表
[9.20 プレミアリーグ第5節](AMEXスタジアム)
※23:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 17 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 10 ジョルジニオ・ルター
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリヴィエ ボスカリ
DF 42 ディエゴ・コッポラ
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 27 マッツ・ビーファー
FW 9 S. Tzimas
FW 14 T. Watson
FW 18 ダニー・ウェルベック
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 9 リシャルリソン
FW 20 モハメド・クドゥス
FW 28 ウィルソン・オドベール
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 24 ジェド・スペンス
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 14 アーチー・グレイ
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 11 マティス・テル
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 44 デーン・スカーレット
監督
トーマス・フランク
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります