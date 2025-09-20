MY FIRST STORY Hiro¤¬¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¤Ë½Ð±é¡ª²Æì¡¦À¾É½Åç¤Ø ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏMC»³ËÜÉñ¹á¤È½é¤ÎÉ×ÉØ¶¦±é¤¬¼Â¸½
¼¡²ó 9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë11»þ¡Á ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡ÖGoogle Pixel presents ANOTHER SKY¡×¡£¥²¥¹¥È¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤ÉÂçÃíÌÜ¤Î¥Ð¥ó¥ÉMY FIRST STORY¤ÎHiro¡£
¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é²ÈÂ²¤Ç¤â°ì¿Í¤Ç¤â²á¤´¤·¤¿ÁÛ¤¤½Ð¤ÎÃÏ¡ÄÆüËÜºÇ¸å¤ÎÈë¶¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë²Æì¡¦À¾É½Åç¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬¤Í¡¢Âç³¤¸¶¤Ë·«¤ê½Ð¤·³¤Äà¤ê¤ËÄ©¤à¡ª¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¡¢ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÂçÊª¥²¥Ã¥È¤Ê¤ë¤«¡©
À¾É½Åç¤ÎÂç¼«Á³¤Ç»×¤ï¤ºÆ¸¿´¤Ëµ¢¤ë¡£¾áÆýÆ¶¤ÎÆ¶·¢¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥ÖÎÓ¤òÃµ¸¡¤·¡¢¿ÀÈëÅª¤Ê¥Ô¥Ê¥¤¥µ¡¼¥é¤ÎÂì¤Ë´¶Æ°¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤ÈÍÛµ¤¤ËBBQ¡ª¿¹¿Ê°ì¡¢¿¹¾»»Ò¡¢ONE OK ROCK¡¦Taka¤Ê¤É²»³Ú°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Hiro¤¬ÅÇÏª¤¹¤ëÈë¤á¤¿¶»¤ÎÆâ¤È¤Ï¡©²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢MC»³ËÜÉñ¹á¤È¤ÎÉ×ÉØ½é¶¦±é¤¬¼Â¸½¡ªÆó¿Í¤Î°Õ³°¤Ê·ëº§¤Î·è¤á¼ê¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÈëÏÃ¡¢¿¹°ì²È¤È¤Î´Ø·¸À¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤ÊÉ×ÉØÏÃ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤ÇMC»³ËÜÉñ¹á¤¬ÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¡£1Ç¯´Ö¡¢¿ô¡¹¤Î¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤¿Î¨Ä¾¤ÊÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
