TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後11時27分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を平取町に発表しました。また洪水警報を苫小牧市、登別市に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を苫小牧市、白老町、新冠町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・平取町に発表 20日23:27時点

胆振、日高地方では、21日明け方まで土砂災害や河川の増水に、21日未明まで低い土地の浸水や暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■室蘭市
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■苫小牧市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　21日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　21日明け方にかけて警戒

□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■登別市
□洪水警報【発表】
　21日明け方にかけて警戒

□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■伊達市伊達
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　25m/s

■豊浦町
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　25m/s

■白老町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　21日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■厚真町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　21日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　21日明け方にかけて警戒

□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　25m/s

■洞爺湖町
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　25m/s

■安平町
□洪水警報
　21日明け方にかけて警戒

■むかわ町
□大雨警報
・土砂災害
　21日明け方にかけて警戒
・浸水
　21日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　21日明け方にかけて警戒

□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　25m/s

■日高町日高
□洪水警報
　21日明け方にかけて警戒

■日高町門別
□大雨警報
・土砂災害
　21日明け方にかけて警戒
・浸水
　21日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　25mm

□洪水警報
　21日明け方にかけて警戒

□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　25m/s

■平取町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　21日明け方にかけて警戒
・浸水
　21日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

■新冠町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　21日未明にかけて警戒
　3時間最大雨量　45mm

□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　25m/s

■浦河町
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　25m/s

■様似町
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　25m/s

■えりも町
□洪水警報
　21日明け方にかけて警戒

□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　25m/s

■新ひだか町
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　25m/s