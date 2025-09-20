°ìÂÎ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤¿¡© ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢°ÕÌ£ÉÔÌÀÃÆ¤Ç¡ÈÅê¼ê¤Ë°ÛÊÑ¡É¡Ö¤¢¡¢¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¤½¤ê¤ã¥Ó¥Ó¤ë¡×ÈïÃÆ¤·¤¿½Ö´Ö¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹6¡¼3¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê9·î19Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢°ÕÌ£ÉÔÌÀÃÆ¤Ç¡ÈÅê¼ê¤Ë°ÛÊÑ¡É
9·î19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î20Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¶¯Îõ¤Ê°ìÈ¯¤òÊü¤¿¤ì¤¿Áê¼êÅê¼ê¤¬¸«¤»¤¿¡ÈÈïÃÆ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
5²óÎ¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·â¡¢2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿1ÈÖÂçÃ«¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀèÈ¯¤Î¥í¥Ó¡¼¡¦¥ì¥¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È2-2¤È¤¹¤ë¤È¡¢¾¡Éé¤Î5µåÌÜ¡¢³°³Ñ¹â¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤È¤³¤í¤òÆÍ¤¯153km/h¤ÎÄ¾µå¤Ë·Ú¤¯¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò½Ð¤·¡¢¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¤Ø¤Ë¸þ¤Ã¤Æ¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤ëÈôµå¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Î¥ì¥¤¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÅê¤¸¤¿1µå¤¬¤ä¤ä´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤Îµå¤òÃÆ¤ÊÖ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÈïÃÆ¤ò³Î¿®¤·¤¿¤Î¤«¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¡¢ÉÔ°Â¤²¤Ê´ãº¹¤·¤ÇÂÇµå¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î»ëÀþ¤Î¤Ï¤ë¤«Àè¡¢¥ì¥Õ¥È¤Î¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø¤ÈÂÇµå¤¬µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥ì¥¤¤ÏÍîÃÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ËÐÊ¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂçÃ«¤Î°ìÈ¯¤È¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤¿¥ì¥¤¤ÎÈïÃÆ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¡¢¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¤½¤ê¤ã¥Ó¥Ó¤ë¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö´Å¤¤µå¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖÁÛÄê³°¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅê¼ê¤Ë¤ÏÆ±¾ð¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÎÌ»ºÂÎÀ©¤ÎÂçÃ«¤µ¤ó¤Ï»ß¤á¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÂçÃ«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£µ¨¤â¤½¤Î¹ë²÷¤«¤Ä¡ÈÁÛÄê³°¤Î°ìÈ¯¡É¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÁê¼êÅê¼ê¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤È¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤â¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î·ãÀï¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÂçÃ«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ìÈ¯¤¬Ï¢È¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Âç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë