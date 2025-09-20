日没を迎えて、かなり涼しくなってきた会場。しかし、まだまだクールダウンするには早過ぎる！ たくさんの人々が集まったFools GOLDのフィールドは、全力で盛り上がる気持ちで満ち溢れまくっていた。ステージに登場するや否やものすごい歓声を浴びた甲本ヒロト（Vo）、真島昌利（G）、小林勝（Ba/nil/THE BLACK COMET CLUB BAND)、桐田勝治（Dr）は、観客の熱気を肌でまざまざと感じたに違いない。その期待に完璧に応えるサウンドが初っ端から炸裂した。オープニングを飾ったのは、数日前にリリースされたばかりの新曲「キャブレターにひとしずく」。ヒロトのブルースハープが冴え渡り、燃え上がるように躍動したバンドサウンド。掛け声を上げる観客は、すっかり野生へと還っている。腕を組んでじっとしているなんて到底無理な熱気が周囲一帯を支配していた。

◆ライブ写真

観客がますますワイルドな掛け声を上げた「タリホー」。猛烈なエネルギーの塊だった「ランラン」。メンバー全員で一丸となりながら力強く駆け抜けた「生きる」……アドレナリン分泌を加速する曲の連発を経て迎えた小休止。「すばらしいフェスにようこそ。最後まで楽しんでね。この時間はザ・クロマニヨンズが担当してます。雨心配だったけど、よかったなあ。風邪ひかんようにな！ 担当したこの時間、しっかり務めさせてもらいます！」──力強く宣言して笑顔を浮かべたヒロト。そして、最強サウンドの連発はまだまだ続いた。「イノチノマーチ」「炎」「あいのロックンロール」「エイトビート」……手拍子をしたり、歌ったり、叫んだり、拳を掲げたり、思い思いのスタイルで盛り上がる観客も、ステージ上の4人も心底楽しそう。「ロックンロールって最高！」ということが堂々と証明されていた。

「暗くてもよく見えるぞ。1人残らずかっこいいぞ！ 楽しい時間を頂きました。ロックンロールをやる権利がある。楽しむ権利がある。ロックンロールにさらわれちゃってください！」とヒロトが呼びかけて突入した「暴動チャイル(BO CHILE)」。妖しい音色のブルースハープ、熱いビート、骨太なギターの刻みがねっとりと融け合っていた。続いて「エルビス（仮）」。観客の激しい手拍子が世界一かっこいいパーカッションのように感じられた。そして「紙飛行機」「ギリギリガガンガン」「ナンバーワン野郎！」も連発。どの曲も熱々だが、メロディが瑞々しく胸に沁みる。ザ・クロマニヨンズが奏でる音のかけがえのない魅力をとことん再確認させられた。

「また会おうぜ！」という言葉を添えて、ラストに聴かせてくれたのは「クロマニヨン・ストンプ」。中津川の大地を踏みしめながら興奮を露わにする観客が心底気持ちよさそう。完全燃焼という表現がまさしくぴったりの盛り上がり方だった。最初から最後まで、観客の心に火を点けまくったザ・クロマニヨンズ。やっぱり彼らは圧倒的にかっこいい。「また絶対やるぜ！ ロックンロール！」と叫んだヒロト。歓声を浴びながらメンバーたちがステージを去った後、観客はしばらくの間、興奮冷めやらぬ様子だった。

取材・文◎田中 大

撮影◎柴田恵理

■＜中津川 WILD WOOD 2025＞

9月20日(土) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

9月21日(日) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

open10:00 / start11:00 / 21:00終演予定

岐阜県中津川市茄子川1683-797

【Day1：9/20(土)出演者】※A-Z順

ザ・クロマニヨンズ、Def Tech、04 Limited Sazabys、Hedigan’s、HEY-SMITH、一青窈、jo0ji、JUN SKY WALKER(S)、神はサイコロを振らない、KREVA、日食なつこ、Nothing’s Carved In Stone、奥田民生、レキシ、サバシスター、SiM、土岐麻子、東京スカパラダイスオーケストラ、ヤングスキニー、レトロマイガール！！(Opening Act)

【Star Guitar】DJ 西寺郷太(NONA REEVES)、須永辰緒(sunaga t experience)

【Day2：9/21(日)出演者】※A-Z順

ACIDMAN、The BONEZ、Chilli Beans.、Dragon Ash、GLIM SPANKY、go!go!vanillas、iri、木村カエラ、Omoinotake、Original Love、Penthouse、Rei、レトロリロン、スガ シカオ with FUYU、水曜日のカンパネラ、打首獄門同好会、w.o.d.、吉澤嘉代子、Khaki (Opening Act)

