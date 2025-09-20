¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹Hiro¡õ»³ËÜÉñ¹á¡¢½é¤ÎÉ×ÉØ¶¦±é¤Ç·ëº§ÈëÏÃÌÀ¤é¤«¤Ë »³ËÜ¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×MCÂ´¶È¤Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/20¡Û¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦MY FIRST STORY¤ÎHiro¤¬¡¢9·î27ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖGoogle Pixel presents ANOTHER SKY¡×¡ÊËè½µÅÚÍË23»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£MC¤òÌ³¤á¤ë»³ËÜÉñ¹á¤È¤Î½é¤ÎÉ×ÉØ¶¦±é¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ËÜÉñ¹á¡¢¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹´Ú¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª
¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é²ÈÂ²¤Ç¤â1¿Í¤Ç¤â²á¤´¤·¤¿ÁÛ¤¤½Ð¤ÎÃÏ¡ÄÆüËÜºÇ¸å¤ÎÈë¶¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë²Æì¡¦À¾É½Åç¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬¤Í¡¢Âç³¤¸¶¤Ë·«¤ê½Ð¤·³¤Äà¤ê¤ËÄ©¤à¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¡¢ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÂçÊª¥²¥Ã¥È¤Ê¤ë¤«¡©À¾É½Åç¤ÎÂç¼«Á³¤Ç»×¤ï¤ºÆ¸¿´¤Ëµ¢¤ë¡£¾áÆýÆ¶¤ÎÆ¶·¢¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥ÖÎÓ¤òÃµ¸¡¤·¡¢¿ÀÈëÅª¤Ê¥Ô¥Ê¥¤¥µ¡¼¥é¤ÎÂì¤Ë´¶Æ°¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤ÈÍÛµ¤¤ËBBQ¤â¡£¿¹¿Ê°ì¡¢¿¹¾»»Ò¡¢ONE OK ROCK¡¦Taka¤Ê¤É²»³Ú°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Hiro¤¬ÅÇÏª¤¹¤ëÈë¤á¤¿¶»¤ÎÆâ¤È¤Ï¡£²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¡ª¡©MC»³ËÜ¤È¤ÎÉ×ÉØ½é¶¦±é¤¬¼Â¸½¡£2¿Í¤Î°Õ³°¤Ê·ëº§¤Î·è¤á¼ê¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÈëÏÃ¡¢¿¹°ì²È¤È¤Î´Ø·¸À¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤ÊÉ×ÉØÏÃ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤ÇMC»³ËÜÉñ¹á¤¬ÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¡£1Ç¯´Ö¡¢¿ô¡¹¤Î¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤¿Î¨Ä¾¤ÊÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ËÜÉñ¹á¡¢¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹´Ú¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª
¢¡¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹Hiro¡õ»³ËÜÉñ¹á¡¢½é¤ÎÉ×ÉØ¶¦±é
¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é²ÈÂ²¤Ç¤â1¿Í¤Ç¤â²á¤´¤·¤¿ÁÛ¤¤½Ð¤ÎÃÏ¡ÄÆüËÜºÇ¸å¤ÎÈë¶¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë²Æì¡¦À¾É½Åç¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬¤Í¡¢Âç³¤¸¶¤Ë·«¤ê½Ð¤·³¤Äà¤ê¤ËÄ©¤à¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¡¢ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÂçÊª¥²¥Ã¥È¤Ê¤ë¤«¡©À¾É½Åç¤ÎÂç¼«Á³¤Ç»×¤ï¤ºÆ¸¿´¤Ëµ¢¤ë¡£¾áÆýÆ¶¤ÎÆ¶·¢¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥ÖÎÓ¤òÃµ¸¡¤·¡¢¿ÀÈëÅª¤Ê¥Ô¥Ê¥¤¥µ¡¼¥é¤ÎÂì¤Ë´¶Æ°¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤ÈÍÛµ¤¤ËBBQ¤â¡£¿¹¿Ê°ì¡¢¿¹¾»»Ò¡¢ONE OK ROCK¡¦Taka¤Ê¤É²»³Ú°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Hiro¤¬ÅÇÏª¤¹¤ëÈë¤á¤¿¶»¤ÎÆâ¤È¤Ï¡£²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¡£
¢¡»³ËÜÉñ¹á¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×ÈÖÁÈÂ´¶È¤Ø
¤½¤·¤Æº£²ó¤ÇMC»³ËÜÉñ¹á¤¬ÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¡£1Ç¯´Ö¡¢¿ô¡¹¤Î¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤¿Î¨Ä¾¤ÊÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û