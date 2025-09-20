¡ÚZARA¤Î¥¹¥¨ー¥É¡Û¤¬¥»¥ó¥¹ÊÌ³Ê¡ª 40¡¦50Âå¤¬Â¨¤³¤Ê¤ì¤ë♡¡Ö¥Ð¥Ã¥° & ¥·¥åー¥º¡×
½©¤é¤·¤¤µ¨Àá´¶¤òÉº¤ï¤»¤ëÁÇºà¤È¤¤¤¨¤Ð¥¹¥¨ー¥É¡£¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Ë¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥»¥ó¥¹È´·²¤Î¥¹¥¨ー¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢40¡¦50Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡Ö¥Ð¥Ã¥° & ¥·¥åー¥º¡×¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¡£¾å¼Á´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¨ー¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥³ー¥Ç¤ò°ìµ¤¤Ë¤³¤Ê¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½©¥³ー¥Ç¤ò³Ê¾å¤² ¿¼¤ß¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¤³¤Ê¤ì¸«¤¨
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥¹¥¨ー¥É¥ß¥Ë¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¡×\8,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥¹¥¨ー¥É¥Ð¥Ã¥°¡£¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥«¥éー¤ÈÁÇºà´¶¤Ê¤¬¤é¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥êー¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤¡¢¹â¤µ15 ¡ß Éý27.5 ¡ß ¥Þ¥Á10.5cm¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ï»ý¤Á¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¡¢¥³ー¥Ç¤ËÄø¤è¤¤Â¸ºß´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ý¤ÁÊý¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥³ー¥Ç¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë ¥Þ¥¹¥¿ー¥É¥Ð¥Ã¥°
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥¹¥¨ー¥É¥ì¥¶ー¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡×\19,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥³ー¥Ç¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Þ¥¹¥¿ー¥É¥«¥éー¤Î¥¹¥¨ー¥É¥Ð¥Ã¥°¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¤³¤Ê¤ì´¶¤¬Éº¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ä¥®³×100¡ó¤Î¾å¼Á¤Ê¥¹¥¨ー¥ÉÁÇºà¤È¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¤¢¤ëÈ¯¿§¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢º¹¤·¿§¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ì¤Ð¥³ー¥Ç¤¬ÌÀ¤ë¤¯¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£¸ª³Ý¤±¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¼ÂÍÑÀ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¾åÉÊ¤Ë¤¤Þ¤ë ¥¹¥¨ー¥É¥Õ¥é¥Ã¥È
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥É¥È¥¥ ¥¹¥¨ー¥É¥Ð¥ì¥êー¥Ê¡×\8,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾åÉÊ¤µ¤È¼ÂÍÑÀ¤¬Î¾Î©¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥¹¥¨ー¥ÉÁÇºà¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥åー¥º¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥É¥È¥¥¤¬Â¸µ¤ò¥·¥ãー¥×¤Ë¸«¤»¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Òー¥ë¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊâ¤¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ì£¤Î¥¹¥¨ー¥É¤Ï½©Åß¥³ー¥Ç¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ç»¤¤¤á¥Ö¥ëー¤¬±Ç¤¨¤ë ÀöÎý¥·¥ó¥×¥ë¤Ê°ìÂ
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥¹¥¨ー¥É ¥®¥ã¥¶ーÆþ¤ê¥â¥«¥·¥ó¡×\13,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ç»¤¤¥Ö¥ëー¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥¹¥¨ー¥É¥·¥åー¥º¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê°ìÂ¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥®¥ã¥¶ー¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥íー¥Õ¥¡ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤â¥¹¥«ー¥È¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¡¢½©Åß¥³ー¥Ç¤Ë¤·¤Ã¤¯¤êÆëÀ÷¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥·ー¥º¥ó¥àー¥É¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¡¢¥³ー¥Ç¤òÉÊ¤è¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§ K.Yuka