¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤È½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸á¸å£±£±»þ¡Ë¤¬£²£°ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼¡²ó£²£·Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Î»³ËÜ¤ÎÈÖÁÈÂ´¶È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±²ó¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»³ËÜ¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ë¡Ö£Í£Ù¡¡£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡¡£Ó£Ô£Ï£Ò£Ù¡×£È£é£ò£ï¤¬½Ð±é¡£½é¤ÎÉ×ÉØ¶¦±é¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¶õ¤¬ ¤¢¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¥²¥¹¥È¤¬À¤³¦¤äÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÃÏ¤ò Ë¬¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ËÌ©Ãå¡£¼«¿È¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ä¿ÍÀ¸´Ñ¡¦»Å»ö´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ²»¤ò°ú¤½Ð¤· ¤Æ¤¤¤¯¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç£Í£Ã¤Îº£ÅÄ¤È»³ËÜ¤¬¥²¥¹¥È¤È¶¦ ¤Ë¥í¥±¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥²¥¹¥È¤Î¹¹¤Ê¤ëËÜ²»¤äÎ¢ÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢£È£é£ò£ï¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é²ÈÂ²¤Ç¤â°ì¿Í¤Ç¤â²á¤´¤·¤¿ÁÛ¤¤½Ð¤ÎÃÏ¡¢ÆüËÜ ºÇ¸å¤ÎÈë¶¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë²Æì¡¦À¾É½Åç¤òË¬Ìä¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬¤Í¡¢ Âç³¤¸¶¤Ë·«¤ê½Ð¤·³¤Äà¤ê¤ËÄ©¤à¡£ ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¡¢ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÂçÊª¥²¥Ã¥È¤Ê ¤ë¤«¡©¡¡À¾É½Åç¤ÎÂç¼«Á³¤Ç»×¤ï¤ºÆ¸¿´¤Ëµ¢¤ë¡£¾áÆýÆ¶¤ÎÆ¶·¢¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥ÖÎÓ¤ò Ãµ¸¡¤·¡¢¿ÀÈëÅª¤Ê¥Ô¥Ê¥¤¥µ¡¼¥é¤ÎÂì¤Ë´¶Æ°¡£ ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤ÈÍÛµ¤¤Ë¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¡¢Éã¡¦¿¹¿Ê°ì¡¢Êì¡¦¿¹¾»»Ò¡¢·»¤Î¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ï£Ë¡¡£Ò£Ï£Ã£Ë¡×£Ô£á£ë£á ¤é²»³Ú°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤æ¤¨¤ËÅÇÏª¤¹¤ëÈë¤á¤¿¶»¤ÎÆâ¤È¤Ï¡©¡¡ ²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢£²¿Í¤Î°Õ³°¤Ê·ëº§¤Î·è¤á¼ê¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÈëÏÃ¡¢¿¹°ì²È¤È¤Î´Ø·¸À¤Ê ¤É¡¢µ®½Å¤ÊÉ×ÉØÏÃ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤ë¡£