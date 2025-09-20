◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第３０節 Ｃ大阪１―１柏（２０日・ヨドコウ桜スタジアム）

Ｃ大阪は、柏と引き分けて連勝とはならなかった。ＭＦ本間至恩は後半２１分から出場。何度も相手のウイングバックの裏へ走り込んでチャンスを演出したが、最終盤での１対１を決めきれず「絶対に決めなければいけなかった。サポーターの皆さんに本当に申し訳ないですし、結果で返すしかない」と、悔やんだ。

１―１で迎えた後半、ボールを保持する相手に対してＣ大阪は素早いカウンターからチャンスは作っていく。互いにシュートシーンはありながら、決めきれずに迎えた同アディショナルタイム。カウンターからＦＷ中島元彦が中盤から右にはたき、ＦＷルーカスフェルナンデスが中央に折り返す。ボールは、スライディングでのカットを試みた相手ＤＦのつま先をかすめるようにして、中央を駆け上がった本間に届いた。

相手ＧＫ、新潟時代のチームメートでもあるＧＫ小島亨介と迎えた１対１の場面。ニアサイドへの誘いには乗らず、一拍おいてシュートを放つ。「ニアが空いていて１回フェイントを入れて、そのまま体が倒れていたので」と右隅を狙ったが、「間合いとか後ろのＤＦが戻ってきているとか色々考えすぎて」とコースが真ん中よりになってしまい、小島の左半身に当たって得点ならず。「悔しいとしか言いようがない」と、その場で天を仰いだ。

次戦は、中２日でこの日首位に立った鹿島との試合が控える。「チャンスをもらえれば、結果を常に出したい」と、本間。バネにして、次こそ決勝点を決めきる。