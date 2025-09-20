»³ËÜÉñ¹á¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×Â´¶È¡¡27ÆüÊüÁ÷¤Ç¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹Hiro¤ÈÉ×ÉØ½é¶¦±é¡Ä·ëº§ÈëÏÃ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï20Æü¡¢µª¹ÔÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Î27ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMY FIRST STORY¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Hiro¡Ê31¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£MC¤òÌ³¤á¤ëºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¡Ê27¡Ë¤È¤ÎÉ×ÉØ½é¶¦±é¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¶õ¤¬¤¢¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¥²¥¹¥È¤¬À¤³¦¤äÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÃÏ¤òË¬¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ËÌ©Ãå¤·¡¢¼«¿È¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ä¿ÍÀ¸´Ñ¡¦»Å»ö´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ²»¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏMC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¡¦»³ËÜÉñ¹á¤¬¥²¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¥í¥±¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥²¥¹¥È¤Î¹¹¤Ê¤ëËÜ²»¤äÎ¢ÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡27ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢Hiro¤¬¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é²ÈÂ²¤Ç¤â°ì¿Í¤Ç¤â²á¤´¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ç¡¢ÆüËÜºÇ¸å¤ÎÈë¶¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë²Æì¡¦À¾É½Åç¤òË¬Ìä¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬¤Í¡¢Âç³¤¸¶¤Ë·«¤ê½Ð¤·³¤Äà¤ê¤ËÄ©¤à¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿¹¿Ê°ì¡¢¿¹¾»»Ò¤µ¤ó¡¢¡ÖONE OK ROCK¡×Taka¤Ê¤É²»³Ú°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Hiro¤¬¶»¤ÎÆâ¤ËÈë¤á¤¿»×¤¤¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢»³ËÜ¤È¤ÎÉ×ÉØ½é¶¦±é¤¬¼Â¸½¡£2¿Í¤Î°Õ³°¤Ê·ëº§¤Î·è¤á¼ê¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÈëÏÃ¡¢¿¹°ì²È¤È¤Î´Ø·¸À¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤ÊÉ×ÉØÏÃ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤ÇMC»³ËÜÉñ¹á¤¬ÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¡£1Ç¯´Ö¡¢¿ô¡¹¤Î¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡È¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡É¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤¿Î¨Ä¾¤ÊÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¡£