¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦MY FIRST STORY¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë Hiro¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØGoogle Pixel presents ANOTHER SKY¡Ù¡Ê¸å11¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë»³ËÜÉñ¹á¤È¡È½é¤ÎÉ×ÉØ¶¦±é¡É¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛMY FIRST STORY¤ÎHiro¤¬¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¤Ë½Ð±é
¡¡º£²ó¤Î¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é²ÈÂ²¤ä°ì¿Í¤Ç¤â²á¤´¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¡¦²Æì¡¦À¾É½Åç¡£ÃÎ¿Í¤Î¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬¤Í¡¢³¤Äà¤ê¤ä¾áÆýÆ¶Ãµ¸¡¡¢¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥ÖÎÓ¤äÂì¤ò½ä¤ê¡¢Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÆ¸¿´¤ËÊÖ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤¹¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢MC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¶¦±é¤È¤Ê¤ëºÊ¡¦»³ËÜ¤âÅÐ¾ì¡£É×ÉØ¤È¤·¤Æ½é¶¦±é¤·¡¢·ëº§¤Î·è¤á¼ê¤ä¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÈëÏÃ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿¹¿Ê°ì¡¦¿¹¾»»Ò¡¦ONE OK ROCK¡¦Taka¤òÍÊ¤¹¤ë¿¹°ì²È¤È¤Î´Ø·¸À¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤âÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢MC»³ËÜÉñ¹á¤¬ÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¡£1Ç¯´Ö¤Î½Ð±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¿ô¡¹¤Î¥²¥¹¥È¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
