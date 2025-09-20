Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ´½§¡ÊÂçºå»Ôº¡²Ö¶è¤Ç¡¢ÆÉÇä¥Ø¥ê¤«¤é¡Ë¡á¸¶ÅÄÂóÌ¤»£±Æ

¡¡£²£°Æü¸á¸å£·»þº¢¡¢Âçºå»Ôº¡²Ö¶è¤Î¿Í¹©Åç¡¦Ì´½§¡Ê¤æ¤á¤·¤Þ¡Ë¤Ë¤¢¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤Ç¡¢Íè¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿£´£°ºÐÂå¤Î½÷À­£±¿Í¤¬´é¤Ë·Ú¤¤¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¡£

¡¡ÂçºåÉÜ·Ù²ñ¾ì·Ù»¡Ââ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤ÎÇËÊÒ¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡½÷À­¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥é¥¶ÉÕ¶á¤Ç²Ö²Ð¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¡¡ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Ö²Ð¤Ï¸á¸å£·»þº¢¤«¤éÌó£µÊ¬´Ö¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Î³°Â¦¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£