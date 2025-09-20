Ｊ１のＣ大阪−柏戦が行われた２０日、大阪市のヨドコウ桜スタジアムで高齢者施設「株式会社あぷり」（大阪府八尾市）、特別養護老人ホーム「いわき園」（大阪市）などの利用者計４５人が手作りしたミサンガ約５００本をＣ大阪へ贈呈する寄贈式が行われた。サントリーウエルネス株式会社とＪリーグが協働で推進する「Ｂｅ ｓｕｐｐｏｒｔｅｒｓ！」プロジェクトの一環。

贈呈式ではＣ大阪の森島寛晃会長（５３）へ５００本のミサンガが贈られた。森島会長は「心を込めて編んでくださったミサンガをいただき、本当にうれしく思います。セレッソを応援する気持ちを形にしてくださったことに、胸が熱くなりました。スタジアムという場所で、世代を超えた思いが交差し、つながる瞬間を一緒に迎えられたことは、クラブにとっても大きな力になります。これからも地域の皆さまと歩みを共にし、温かい交流を育んでいけるクラブ・ブリュージュであれたら」とコメントした。

この日は試合前にＪリーグタイトルパートナーの明治安田生命保険相互会社とＪリーグが「明治安田スーパーレジェンズマッチ２０２５」を開催した。「セレッソ大阪レジェンズ」には大久保嘉人氏や１月に現役を引退した柿谷曜一朗氏ら、相手の「明治安田スーパーレジェンズ」には元日本代表も小野伸二氏らが出場。豪華メンバーがサポーターを沸かせた。