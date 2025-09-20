1976年製作のイタリアン・ホラーの異色作が、約半世紀を経て日本初公開。フレスコ画に秘められた謎をめぐる『笑む窓のある家 4K修復版』が11月21日(金)より全国公開されることが決定した。

北イタリアの田舎町。絵画修復師のステファノは、教会内のフレスコ画の修復にやってくる。「聖セバスティアヌスの殉教」を模した不気味なその画は、“死に際を描く画家”と称される、20年前に狂死したブオノ・レニャーニが描いたものだった。ステファノの友人アントニオは、町では禁忌とされているレニャーニとフレスコ画の関係を秘かに調査していたが、何者かによって殺害されてしまう。全ての謎を解くカギは、生前アントニオが口にした“笑む窓のある家”にあった。

ダリオ・アルジェントやルチオ・フルチの作品に代表されるイタリアン・ホラーとは対極に位置し、ジャンルの中で“異色”とされる本作。日本では未公開となり、欧米でも知る人ぞ知る作品だった。今世紀に入ってから再評価が進み、BFI（英国映画協会）が2013年発表の「イタリアン・ゴシック・ホラーの傑作10選」に選出。『ホステル』『サンクスギビング』のイーライ・ロス監督は「このジャンルにおける最高傑作の一本」と絶賛している。

『笑む窓のある家 4K修復版』

11月21日(金)よりシネマート新宿ほか全国順次公開

出演：リノ・カポリッキオ、フランチェスカ・マルチャーノ

監督・脚本：プピ・アヴァティ

音楽：アマデオ・トンマーゾ

1976年｜イタリア｜カラー｜イタリア語・モノラル｜アメリカン・ヴィスタ｜DCP｜上映時間111分｜日本語字幕：ネルソン聡子

© 1976 SND (M6 Group) and ACEK SRL

提供：是空／TCエンタテインメント 配給： インターフィルム

公式サイト：https://emu-avati2025.jp

公式X（Twitter）:ID @emu_avati2025 リンク：https://x.com/emu_avati2025

