【洪水警報】北海道・むかわ町、日高町日高、日高町門別に発表 20日23:13時点
気象台は、午後11時13分に、洪水警報をむかわ町、日高町日高、日高町門別に発表しました。また大雨警報（浸水害）を厚真町に発表しました。
胆振地方では、21日明け方まで土砂災害に警戒してください。胆振、日高地方では、21日未明まで低い土地の浸水や暴風に、21日明け方まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■室蘭市
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
■登別市
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
■伊達市伊達
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 25m/s
■豊浦町
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 25m/s
■白老町
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
■厚真町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
21日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
21日明け方にかけて警戒
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 25m/s
■洞爺湖町
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 25m/s
■安平町
□洪水警報
21日明け方にかけて警戒
■むかわ町
□大雨警報
・土砂災害
21日明け方にかけて警戒
・浸水
21日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報【発表】
21日明け方にかけて警戒
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 25m/s
■日高町日高
□洪水警報【発表】
21日明け方にかけて警戒
■日高町門別
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
21日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報【発表】
21日明け方にかけて警戒
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 25m/s
■新冠町
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 25m/s
■浦河町
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 25m/s
■様似町
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 25m/s
■えりも町
□洪水警報
21日明け方にかけて警戒
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 25m/s
■新ひだか町
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 25m/s