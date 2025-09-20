【洪水警報】富山県・高岡市、滑川市、射水市に発表 20日23:11時点
気象台は、午後11時11分に、洪水警報を高岡市、滑川市、射水市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を滑川市に発表しました。
【警報エリアを確認】【洪水警報】富山県・高岡市、滑川市、射水市に発表 20日23:11時点
富山県では、21日明け方まで土砂災害に、21日未明まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■富山市
□大雨警報
・土砂災害
21日明け方にかけて警戒
・浸水
21日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
21日未明にかけて警戒
□洪水警報【発表】
21日未明にかけて警戒
■滑川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
21日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
21日未明にかけて警戒
■砺波市
□大雨警報
・土砂災害
21日明け方にかけて警戒
・浸水
21日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報
21日未明にかけて警戒
■小矢部市
□大雨警報
・土砂災害
21日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
21日未明にかけて警戒
■南砺市
□大雨警報
・土砂災害
21日明け方にかけて警戒
・浸水
21日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
21日未明にかけて警戒
■射水市
□大雨警報
・土砂災害
21日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報【発表】
21日未明にかけて警戒
■上市町
□大雨警報
・土砂災害
21日明け方にかけて警戒
■立山町
□大雨警報
・土砂災害
21日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm