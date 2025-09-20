【ステラボーテ】ホリデー限定♡新ギフトボックス＆豪華デバイス登場

2025年10月1日（水）、ビューティブランド「ステラボーテ」から「ホリデーコレクション2025」と、ブランド初のギフトボックスが登場します。数量限定で展開されるコレクションには、光美容器やリフトブラシなどの人気デバイスと、ネイビー×ゴールドの限定バニティやラウンドポーチがセットに。さらに新作コスメをいち早く試せるギフトボックスも発売され、特別感あふれるホリデーが楽しめそうです♪

ホリデー限定♡豪華デバイスと特別ポーチ

「ホリデーコレクション2025」では、人気のIPL&LED光美容器（68,000円・税込）やIPL光美容器Luna（48,000円・税込）などと、オリジナルのスクエアバニティがセットに。

さらに、レーザー＆EMSリフトブラシ PRO 2.0（65,000円・税込）やBeauty Face Stick Rin（28,000円・税込）と、ラウンドポーチを組み合わせた限定セットも登場。

星座をイメージしたオリジナルショップバッグも選べるので、特別感のあるギフトとしてもおすすめです。

ブランド初！ギフトボックスで新コスメを先取り

ギフトボックス

同日発売される「ギフトボックス」は、ステラボーテの新コスメをお得に試せる注目の内容。

Beauty Face Stick Rinとエクソソームリフトクリームを組み合わせた「Rin LiftCare Gift Set」（38,000円・税込）や、モイストグレイスマスク入りの「Rin MoistCare Gift Set」（31,000円・税込）がラインナップ。

さらにリフトブラシとのセット（68,000円・税込）もあり、美容デバイスとの相乗効果でワンランク上のケアを体験できます♡

特別な季節に、自分も輝くご褒美を

限定ポーチやギフトボックスに詰め込まれた、ステラボーテの「ホリデーコレクション2025」は、自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったり。

新作コスメをいち早く試せるチャンスや、デバイスと一緒に楽しめる特別なセットは、年末に向けて心を華やかにしてくれます。

あなたの美しさを引き出しながら、特別な季節をもっと輝かせてくれるはずです♪