◇F1第17戦アゼルバイジャンGP 予選（2025年9月20日 バクー市街地コース＝1周6.003キロ）

クラッシュ続出で計6度も赤旗が出る大荒れの展開の中、角田裕毅は2戦連続で予選3回目（Q3）進出を果たし、レッドブル移籍後最高となる6番手につけた。同僚のマックス・フェルスタッペン（オランダ）が2戦連続今季6度目、通算46度目のポールポジション（PP）を獲得。ウィリアムズのカルロス・サインツ（スペイン）が2番手、レーシングブルズのリアム・ローソン（ニュージーランド）が自己最高の3番手だった。

予選1回目（Q1）はウィリアムズのアレクサンダー・アルボン（タイ）、キックザウバーのニコ・ヒュルケンベルク（ドイツ）、アルピーヌのフランコ・コラピント（アルゼンチン）がウオールとクラッシュして赤旗3度と波乱のスタート。レッドブル勢は最初からミディアムタイヤで臨み、角田は1分42秒347の12番手で通過した。

2回目（Q2）でも開始直後にハースのオリバー・ベアマン（英国）がクラッシュして中断。風向きも頻繁に変わり、リズムをつくるのが難しい中、角田はラストアタックで1分41秒788をマークし、ぎりぎり圏内の10番手でQ3へ進んだ。

Q3ではアゼルバイジャンGPで過去4年連続PPを獲得していたフェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）がクラッシュ。残り7分の時点でタイムアタックを終えていたのは3台のみで、再開後にもドライバーズランキング首位に立つマクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）がクラッシュした。セッションの残りは3分41秒しかなく各車が一発勝負に出る中、フェルスタッペンは2番手に0.478秒差をつける1分41秒117をマーク。角田も1分42秒143で6番手と、決勝で3列目のグリッドを確保した。

▼フェルスタッペン 本当に長い予選だった。赤旗が何度も出てストップして、タイヤの状態を保つのが大変だった。最後のラップはとにかく全力で走るしかなかった。PPは間違いなく狙っていた。モンツァ（イタリアGP）以降、良い仕事ができているので満足している。

▼サインツ とてもうれしい！予選は大成功だった。常に適切なタイヤを適切なタイミングで使い、素晴らしいラップを刻むことができた。明日はウィリアムズで初の表彰台をプレゼントできるように全力を尽くす。

▼ローソン 何が起こったのか覚えていないくらい戸惑っている。正直予想していなかった。マシンは週末を通して良いので、チームには本当に感謝している。

▽予選順位

(１)フェルスタッペン（レッドブル）

(２)サインツ（ウィリアムズ）

(３)ローソン（レーシングブルズ）

(４)アントネッリ（メルセデス）

(５)ラッセル（メルセデス）

(６)角田裕毅（レッドブル）

(７)ノリス（マクラーレン）

(８)ハジャー（レーシングブルズ）

(９)ピアストリ（マクラーレン）

(10)ルクレール（フェラーリ）

＜以下Q2敗退＞

(11)アロンソ（アストンマーチン）

(12)ハミルトン（フェラーリ）

(13)ボルトレート（キックザウバー）

(14)ストロール（アストンマーチン）

(15)ベアマン（ハース）

＜以下Q1敗退＞

(16)コラピント（アルピーヌ）

(17)ヒュルケンベルク（キックザウバー）

(18)オコン（ハース）

(19)ガスリー（アルピーヌ）

(20)アルボン（ウィリアムズ）