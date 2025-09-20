矢沢永吉、キャロル解散の時の本音 UVERworld×SKY-HI・WANIMA×BE:FIRSTが地上波初トーク【9月27日放送「with MUSIC」】
【モデルプレス＝2025/09/20】9月27日放送の日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜22時〜）より、出演者が解禁された。
【写真】BE:FIRSTが涙
矢沢永吉がwith MUSICに初登場。ライブなどのパフォーマンスは現場に5分前に到着しそのままステージへ？「CANNONBALL」のSUPER LEGEND TIMEとして特別パフォーマンスを披露した矢沢のライブ現場の裏側にカメラが密着した。
さらに、MCの有働由美子＆松下洸平との対談が実現。6年ぶりのアルバムリリースを控え、11月には日本人アーティスト最年長記録となる東京ドーム公演を控えるレジェンド矢沢が今だから語る、キャロル解散の時の本音。MC2人に語る、思い描く未来へのビジョンとは。
プライベートでも親交のあるUVERworldとSKY-HIが地上波で初トーク。普段は互いに音楽の話をしないと言うボーカルTAKUYA∞とSKY-HIがお互いの好きな楽曲を発表する。
また、WANIMA自身が主催するフェスにも出演するほど仲良しのWANIMAとBE:FIRSTが地上波で初トーク。2組が語る一番のフェスソングとは。
さらに、マカロニえんぴつ×緑黄色社会の合同トークも届ける。
また、先月の8月10日〜11日にさいたまスーパーアリーナで開催され、2日間で約5万人を動員した、音楽フェス「CANNONBALL」の夏フェス特集も。豪華アーティストが披露した熱いパフォーマンスの一部を特別に放送する。（modelpress編集部）
※放送順
・矢沢永吉
・UVERworld
・SKY-HI
・緑黄色社会
・マカロニえんぴつ
・WANIMA
・BE:FIRST
・SixTONES
・マキシマム ザ ホルモン
・10-FEET
・04 Limited Sazabys
・indigo la End
・ano
・アイナ・ジ・エンド
