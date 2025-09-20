◆プロボクシング ▽東洋太平洋・日本女子フェザー級（５７・１キロ以下）王座統一戦８回戦 〇東洋太平洋王者・大沢あねら（８回ＴＫＯ）日本王者・若狭与志枝●（２０日、東京・後楽園ホール）

東洋太平洋・日本女子フェザー級王座統一戦で、東洋太平洋王者・大沢あねら（２２）＝パンチアウト＝が日本王者・若狭与志枝（３７）＝花形＝を８回５２秒ＴＫＯで下し、２冠王者に輝いた。

戦績は大沢が４勝（３ＫＯ）１分け、若狭が９勝（２ＫＯ）５敗。

試合開始のゴング直後、大沢が最初に放った右でいきなり先制のダウンを奪った。その後は王者同士のプライドがぶつかり合う激しい打撃戦に。若狭も被弾しながらも手を休めることなくパンチを繰り出したが、大沢が的確に右クロスをクリーンヒットさせポイントを重ねた。最終８回、大沢が連打をまとめ、右を顔面にヒットさせたところでレフェリーが割って入り、試合をストップした。

「ベルト２本を持つのは重くてきつかったです」と疲れのたまった両腕をさすった大沢は、開始直後のダウンを「相手がすごい勢いで来るだろうと思ったので、最初は強いパンチを打とうと思っていた。相手のタイミングに合わせられそうな感覚があったので、強いパンチを出した」と振り返った。プロキャリア１１年でＫＯ負けが一度もなかったタフなベテランにＴＫＯ勝ちし「打たれ強いと思っていたので、すごく自信になった。最後にしっかり（ＴＫＯで）決められて良かった」と笑顔を見せた。

大沢はアマチュア時代に目黒日大高、日大で活躍し、全日本ジュニア選手権優勝、全日本選手権準優勝などの実績を残して昨年８月にプロデビュー。今年６月、東洋太平洋王座決定戦で呉沛儀（台湾）を３―０の判定で下しデビュー４戦目で王座を獲得した。

１年前のデビュー戦は引き分けだったが、急成長を遂げた。その理由を「今年の４月と８月にフィリピンに行ったことが成長につながった。現地の男子選手とスパーリングをして、パワフルでフィジカルが強い選手と打ち合った。止められることもあったが、やり切ったことが自信になった」と明かした。

今後については「少しだけ間を空けて、もうちょっと成長した状態に持って行きたい。メンタルがすごく弱いので、ちゃんと試合に耐えられるメンタルを作りたい。リングに上がれば切り替わるが、それまでは波がすごくあるので」と語り、世界挑戦については「もう少し成長してからじゃないと」と照れ笑い。２２歳の２冠王者は、まだ発展途上だ。