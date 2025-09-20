9月27日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」は、矢沢永吉が番組初登場！

ライブなどのパフォーマンスは現場に5分前に到着しそのままステージへ？大型音楽フェス「CANNONBALL」の「SUPER LEGEND TIME」として特別パフォーマンスを披露した矢沢のライブの裏側にカメラが密着！

さらに、番組MC有働由美子・松下洸平との鼎談が実現！6年ぶりのアルバムリリースを控え、11月には日本人アーティスト最年長記録となる東京ドーム公演を控えるレジェンド・矢沢が今だから語る、キャロル解散の時の本音。そして、MC2人に語る、思い描く未来へのビジョンとは？

■「with MUSIC」出張トーク！

先月8月10日〜11日にさいたまスーパーアリーナで開催され、2日間で約5万人を動員した大型音楽フェス「CANNONBALL」に登場したアーティストの合同トークもお届け！

◆UVERworld×SKY-HI

プライベートでも親交のあるUVERworldとSKY-HIが地上波で初トーク！普段は互いに音楽の話をしないというUVERworldのボーカルTAKUYA∞とSKY-HIが、お互いの好きな楽曲を発表する。

◆WANIMA×BE:FIRST

WANIMA自身が主催するフェスにも出演するほど仲良しのWANIMAとBE:FIRSTが地上波で初トーク！2組が語る一番のフェスソングとは？

さらに、マカロニえんぴつ×緑黄色社会の合同トークも！そして、豪華アーティストが披露した熱いパフォーマンスの一部を特別に放送！

◆「CANNONBALL」アーティスト ※放送順

・矢沢永吉

・UVERworld

・SKY-HI

・緑黄色社会

・マカロニえんぴつ

・WANIMA

・BE:FIRST

・SixTONES

・マキシマム ザ ホルモン

・10-FEET

・04 Limited Sazabys

・indigo la End

・ano

・アイナ・ジ・エンド

■番組公式X：https://x.com/ntv_withmusic

■番組公式 Instagram ：https://www.instagram.com/withmusic_ntv/

■番組公式 TikTok ：https://www.tiktok.com/@ntv_withmusic

■番組公式YouTube：https://www.youtube.com/@ntv_withmusic

■TVer：https://bit.ly/ntv_withmusic_Art_TVer