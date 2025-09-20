Ｊ２リーグ第３０節

10位の北海道コンサドーレ札幌は、敵地で徳島ヴォルティスと対戦。主力４選手を出場停止で欠く中、起用された選手がしっかりと結果を残し２対１で勝利。

J1昇格へ望みをつないだ。



■柴田慎吾監督

「ものすごくタフな９０分だった。前半保持して押し込む展開が続いたが、ボールを大事にしすぎてアタックへの思い切りが欠けたので、ハーフタイムに修正にして後半に臨んだ。最後は難しい時間帯が続いたが、交代して入った選手を含めて耐えてコントロールして逃げ切ることができた」

「前半は侵入できるスペースやタイミングがあるのに、やめていた場面があった。そこはタイミングを逃さずにやろうよと。シンプルに出したら動く、スペースに選手が入っていくということをハーフタイムに修正した」

「（白井選手の１トップ起用について）前節もゴールを決めたし、トレーニングでもパフォーマンスが素晴らしかった。FWの人選を考えた時に割と悩まずに起用した。結果、素晴らしいゴールを決めてくれた。ポストプレーでも体を張って起点になってくれた、よくやったの一言。すばらしいゴールだった、本人にも「あんなヘディングを持っていたのか」と言ったら、「いや、初めてです」と、すばらしいヘディングだった」

「J1昇格を現実としてとらえている、ゆるぎない信念でいる。上位陣が負けようが勝とうが関係ない。我々が勝ち点３を積み重ねていくという作業を、やり続けるだけ。そのことだけに集中している」



■白井陽斗選手

「（先制ゴールについて）高嶺選手から素晴らしいクロスが上がってきた、難しいゴールだったとはいえパスに感謝したい。ゴールは見えていなくて、頭に当てるだけで精一杯だった。自分の先制ゴールで勢いがついて、追加点もとれたことはポジティブに考えたい」

「（１トップでの起用について）難しさはあったが、それなりにやれたとは思っている。大きくは変わらないが、できるだけゴールに絡もうと考えていた。体のコンディションも良いし、柴田監督が目指しているサッカーを理解できてきたのが大きい」

■近藤友喜選手

「（ゴールについて）前半決め切れない場面があった。たまたま自分のところにこぼれてきてラッキーな部分はあったが、冷静に流し込めて良かった。自分の中でも難しさを感じながらシーズンを戦っていた部分はあった、そこのもどかしさを久しぶりにスタート起用で結果も出せて良かった」

「見ている人がワクワクするプレーを心がけている。ただ最後の精度はまだまだ足りない、来週から良いトレーニングを引き続きしていきたい。」

「会場は徳島ムードだったが、高嶺選手や大粼選手を中心に全体の集中力が高かったので、そんなに焦りはなかった。１点を返されたあとも、まだ１点リードしているし相手のムードに飲み込まれないでやろうという話をピッチ上でした」

「J1昇格に向けては、トーナメントを戦っているという気持ちでいる。次節は仙台、良い状態で臨んでくると思うが、ホームのアドバンテージがある。また勝ち点３のために一緒に戦ってほしい」