東京稲城市のジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン）で２０日に行われたイースタン・リーグ公式戦で、デフバドミントン女子日本代表の鎌田真衣選手（２３）がファーストピッチ（始球式）を務めた。

鎌田選手は巨人―日本ハム戦のプレーボールに先立ち、巨人のユニホーム姿で登場。ワンバウンドとなったが、マウンドから力強いボールを投げ込み、観客から大きな拍手を浴びた。

この日の試合は「読売巨人軍府中市フェスタ」として行われた。１１月に開催される聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」のレスリング競技が、府中市で実施されることもあり、市が大会の機運醸成を目的に鎌田選手に依頼した。市と日本デフバドミントン協会は昨年４月に連携に関する覚書も締結している。

始球式を終えた鎌田選手は「お客さんが多くて緊張したが、デフリンピックのＰＲができてうれしい。東京開催で注目度も高く、いい色のメダルを取りたい」と意気込んでいた。

ＧタウンにはデフリンピックをＰＲするブースも設けられ、横断幕に日本代表への応援メッセージを書くと、巨人の選手のサイン入りグッズが当たる抽選会も行われた。ブースを訪れた葛飾区のパート従業員の女性（５８）は「日本代表には全力を出し切ってほしい」と話していた。