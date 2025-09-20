女優の今田美桜が２０日、ＴＢＳ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に出演。脚本家の三谷幸喜氏からの“口撃”に「やめてください！」と言う場面があった。

「東京２０２５世界陸上」でアンバサダーを務める今田は、スペシャルアンバサダーの俳優、織田裕二とともに、世界陸上の中継番組から続けて、「ニュースキャスター」に登場した。

三谷氏は、今田がヒロインを務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」を視聴していることをアピール。「今田さんは目が大きいので、感動して泣くと目が前に飛び出るらしいんです」と奇妙な絡みを見せ、今田から「飛び出さないです。何の話ですか」と即座に否定された。

安住紳一郎アナウンサーからは「織田さんの横でやりづらいこともあると思うんですけど」という誘導尋問。今田は「織田さんからの陸上への熱量を隣で受けて、ハマりまくってます！」と交わしたにも関わらず、今度は三谷氏が「疲れたでしょ？」と失言を誘発した。

今田は「やめてください！」と笑顔で拒絶。織田は「愉しんでますよ」と優しくフォローしていた。