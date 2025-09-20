か、か、かんわいいぃぃいいッ♡【3COINS】犬モチーフがたまらん！「キーホルダー」

バッグにキーホルダーをジャラッと付けて、自分好みにアレンジするのがトレンドの今。【3COINS（スリーコインズ）】にも、可愛いをギュッと詰め込んだ犬モチーフのキーホルダーが登場しています。リボン付きのガーリーなものや、ぬいぐるみのようなキュートなものなど、バッグやポーチに付けるだけで気分が上がりそう。ぜひ自分好みの“ジャラ付け”アレンジを楽しんで。

たっぷり甘さを詰め込んだガーリーなデザイン

【3COINS】「オーロラリボン犬キーホルダー」\550（税込）

リボンやハート、ふわふわのワンちゃんが連なったキーホルダー。リボンのオーロラ色もポイントに。淡いブルーのほか、秋らしいベージュと大人可愛いブラックもラインナップ。カラビナが付いているため、バッグやポーチに簡単に取り付けられるのが嬉しいポイント。1つではもちろん、イロチ買いしてジャラッと組み合わせるのもおすすめ。

もこもこフォルムが可愛らしいキーホルダー

【3COINS】「ぬいぐるみキーホルダー」\330（税込・セール価格）

毛足の長いもこもこ素材があたたかみのある、ワンちゃんのキーホルダー。つぶらな瞳やパール風の首輪など、プチプラながら細部までこだわってデザインされています。公式サイトには「ずっと触っていたくなるふわふわ素材」とあり、手触りも良さそうです。ブラウンとホワイトがあるので、お友達や家族とお揃いで付けるのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：Emika.M