◆世界陸上 第８日（２０日、国立競技場）

日本勢は今大会競歩で２個目のメダル獲得となった。歴史的猛暑に見舞われた大会で、日本陸上競技連盟の科学的な暑熱対策が功を奏した。同連盟科学委員会の杉田正明委員長を筆頭に特に「暑熱順化」に注力。大舞台を前にいかなる場でも東京の温度、湿度を想定した環境を準備する取り組みを行ってきた。

今年４月。選手には「ポイントは暑熱順化です」と通達。山西や男子マラソンで日本人最高１１位となった近藤亮太らが、北海道・千歳で合宿をする際、ジムにストーブと加湿器を用いて気温３０度以上、湿度７０％の「ヒートルーム」を用意。バイクやトレッドミルなど、６０分以上運動を課した。主に〈１〉体温を体外に逃がす機能を高める〈２〉汗から出る電解質などの成分を薄めることが目的だった。

杉田委員長によれば、熱を持った血液は皮膚の下に潜り込み放出しようとする。暑熱順化することで、熱を効率的に体外へ放出できるようになる。また、発汗により血液の流れが悪くなれば、運ばれる体内の血液量が減るため心拍数は増加。暑熱順化をすることで体内の血液量が増え、心拍数を抑えることにもつながる。

練習では、体重の２％以上が汗で失われるよう水分補給の仕方も工夫し、深部体温が３８・５度を超える運動を６０分以上行うことが一つの基準。順化期間は１０日から２週間必要で、毎日、または１日おきに行うという。「これだけ多湿な中で競技を行うのは酷な面もある」と杉田委員長。最大限の対策を積んできた。

科学委員会では１４年から選手のデータを蓄積。個々に合わせたスペシャルドリンク「トップランナー」は東京五輪でも活用された。レース３日前から行う「ウォーターローディング」は１回３００ミリリットル以内を１時間に２、３回、１日に約２リットルの電解質を含む水分補給を３日間行う。体内が“満水”の状態でスタートを迎えることができるように備える。経験の蓄積と緻（ち）密な準備で選手の好成績を支えた。（大谷 翔太）