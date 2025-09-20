◆卓球 ノジマＴリーグ（２０日、北海道・よつ葉アリーナ十勝）

北海道・帯広で行われた一戦は男子の東京（勝ち点１４）が２位の金沢（勝ち点１６）に３―１で勝利した。これで東京は９月３戦３勝で通算４勝目をあげて３位に浮上した。

第１マッチでは田添健汰が今季初出場。ダブルスで吉村和弘とペアを組んだが、０―２のストレート負けに終わった。

第２マッチには今季主力の２１歳・吉山僚一が田中佑汰と対戦。今年３月に行われた前回対戦で田中に勝利している吉山だが、第２、第３ゲームを連続で落とし先行される展開。それでも第４ゲームを４連続ポイントで決めると、勢いのまま第５ゲームを取り３―２で逆転勝利を果たした。

第３マッチで吉村和弘が吉田雅己に３―２で勝利して迎えた第４マッチ。東京は１８歳の大砲・松島輝空が登場。谷垣佑真との一戦は、第１ゲームこそ落とすものの第２ゲームから連続でゲームを奪い、３―１で勝利した。

第１マッチこそ落とした東京だったが、第２マッチから３連勝。トータル３―１で金沢を圧倒した。次戦は１０月４日に静岡（富士宮市民体育館）と対戦する。