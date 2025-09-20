◆秋季東京都大会１次予選 ▽２回戦 二松学舎大付１８―０青鳥特別支援＝５回コールド＝（２０日・二松学舎大付柏グラウンド）

秋季東京都大会１次予選の２回戦が行われ、軽度知的障害のある生徒が通う青鳥特別支援が０―１８で二松学舎大付に５回コールド負けした。特別支援学校が甲子園出場経験校と公式戦で対戦するのは初めて。三塁手を左翼に下げる異例の「外野４人シフト」で強打者対策に徹した。

全力でぶつかった。強豪を目の前にしても、決してひるむことはなかった。０―１８と大敗したが、単独出場を果たし、東村山西に０―６６で敗北した２４年夏の公式戦以降、過去最少失点だ。公式戦を重ねる度に失点数を減らし、着実に成長を遂げる選手たちに対し、久保田浩司監督も「試合が終わったあとも自信がみなぎった表情が見られた。いい成果があった」とうなずいた。

４回には岩本大志選手（２年）が中前にチーム唯一の安打を放った。「自分でタイミングを合わせて、どんどん振っていこうという感じでした」。父の教えである「人一倍やりなさい」という言葉を信じ、夏休み期間は毎日約３００本のティー打撃に汗を流した。「その言葉を忘れずにいたい。（父には）すごく感謝しています」と笑顔を見せた。

２３年の創部以降、いまだ勝利はない。しかし今夏の上水との初戦では１点を奪うなど、確実に力をつけている。「とにかく１勝。ひとつ勝つ」と意気込んだ指揮官。ひたむきに野球に励む青鳥ナインに、勝利への道は必ず開く。（北村 優衣）