「フィギュアスケート・ミラノ・コルティナ五輪最終予選」（２０日、北京）

残り５枠を争う女子シングルのフリーが行われ、国際大会復帰となったロシアから参戦したアデリナ・ペトロシャン（１８）がフリー１４０・９１点、合計２０９・６３点で優勝した。トリプルアクセルや４回転ジャンプという高難度ジャンプはなかったが、フリー、合計得点とも今季世界２位の得点となった。

ＳＰではミスがありながらも首位発進を決めたペトロシャン。フリーではピアノ曲にあわせて、赤い衣装で舞った。冒頭の３回転ルッツ−２回転トーループに成功。続く３回転ループ、ダブルアクセル、３回転サルコーもしっかり決めた。後半もしっかりと演技をまとめ切った。

ウクライナ侵攻による制裁でロシア、ベラルーシは国際大会出場が禁じられてきたが、ＩＯＣ（国際オリンピック委員会）がミラノ五輪に向けて侵攻を支持しないなどの基準を満たした場合のみ、個人の中立選手としての出場を容認したため、ロシア勢の最終予選への出場が認められた。２２年北京五輪後、世代交代が進んだロシア。３年半ぶりの国際大会に送り出してきたペトロシャンはロシア選手権２連覇中の１８歳で、２４年大会ではＩＳＵ非公認記録ながら世界歴代３位に相当する合計２６２・９２点をマークしていた。

ロシア女子は１４年ソチ五輪のソトニコワ、１８年平昌五輪のザギトワ、２２年北京五輪のシェルバコワで現在五輪３連覇中（北京五輪はドーピング問題でロシアオリンピック委員会（ＲＯＣ）として出場）となっている。金メダルを狙う日本勢の難敵となりそうだ。