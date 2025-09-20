川崎０―１ＦＣ東京　勝敗を分けた２つのゴール取り消しの場面…多摩川クラシコは紙一重の差で決着

ＦＣ東京は前半２３分、ＦＷ長倉の右クロスを中央でＭＦ遠藤が頭で押し込み、これが決勝点になった。川崎との多摩川クラシコは４連敗中で、ここ３戦は０―３で屈していたが、後半のピンチも集中した守備でしのいだ。

１点をリードした前半２９分には、ＭＦ高のパスを起点に前線に駆け上がった右ＤＦ安斎のクロスから、ＦＷ仲川がスルーし、最後はＭＦギリェルメがネットを揺らしたが、パスを受けた安斎の位置がわずかにオフサイドだったため、ゴールは取り消しとなった。高が「オフサイドが悔やまれるが、あれは僕自身もいい（崩しの）場面だったと思う」と振り返ったように、ＦＣ東京にとっては完璧な形だったが、ファイサル・アルバラウィ主審が映像で確認の末、幻のゴールとなった。

また、後半アディショナルタイム３分には、川崎が左ＤＦ三浦のクロスからＦＣ東京ＤＦショルツが苦しい体勢でクリアしたこぼれ球を最後はＭＦ脇坂がゴールに押し込んだが、クロスが上がったタイミングでゴール前にいたＤＦウレモビッチが、またも映像確認の末にオフサイドとなり、無得点となった。

ショルツはこの場面に関し、「最初の時点から、あれはオフサイドだと思っていた。映像を見る前から、オフサイドだと確信していた」と自信たっぷりに語った。その後、川崎はクロスから途中出場のＦＷ小林が枠内にドンピシャヘッドを放つも、ＧＫキムスンギュがセーブ。２万２３３８人が集まったクラシコらしい熱戦は、わずかな差が勝敗を分ける結果となった。