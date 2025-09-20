◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３０節 横浜ＦＭ２―０福岡（２０日・日産スタジアム）

横浜ＦＭはホームで福岡と対戦し、２―０で勝利した。これでＪ１通算５５０勝に王手をかけた。

相手を突き放す一発を沈めた。１―０の前半４２分、ＤＦ角田涼太朗はＦＷジョルディ・クルークスの左ＣＫにファーサイドから反応すると、やや下がりながらボールの軌道に合わせる。左足をボールに合わせると、ボールはそのままネットの中に吸い込まれた。

大きな追加点を決めた２６歳は、これで３戦２発。センターバックながら得点を重ねている。「ジョルディ（クルークス）のキックの精度が高いので、うまく中を外せればというシーンは今日も何回もあった。ようやくセットプレーからチームとして点を取れたのは大きかった」と喜ぶと、「ホームで勝つことに意味があった。この間はふがいない試合をしてしまった。まだまだな点も多かったが、チームとしての底力、プライドを出せた。この勝利がまたここからの８試合につながるのかなと思います」とうなずいた。

後半３６分にＤＦ関富貫太に代わってＤＦ諏訪間幸成が入った際は、左サイドバック（ＳＢ）に位置を変更。ここまでずっとセンターバックでプレーしたが、古巣に復帰後初めてＳＢを守り「相手も前に出てくるしかない状況で前線に競り合いの強い選手を並べてきた。諏訪間（幸成）もよくはね返してやってくれたので、僕もそのカバーや長いボールに対してのケアだった。感覚としてはほぼＣＢに近い感覚だったので、問題なくやれました」と振り返った。