◇陸上 世界選手権東京大会 第8日 女子5000メートル決勝（2025年9月20日 国立競技場）

女子5000メートル決勝が行われ、日本記録保持者の田中希実（26＝ニューバランス）は15分7秒34で12位に終わり、2大会連続入賞を逃した。

レースを終え、田中は「2度とないんじゃないかというくらい日本人の方に見に来ていただいて、一生に一度の経験ができた」と大観衆に感謝した。

4年前、1500メートルと5000メートルの代表として東京五輪に出場。今回と同じ国立競技場で行われたが、新型コロナウィルス感染拡大の影響で無観客だった。

あれから4年たった心境を聞かれ「まずは自分の結果に見合った器ができていなかったので…また無観客だったこともあって、ここまで多くの方々が応援してくださっているんだということもずっと実感わかないまま4年間を過ごしてきてしまったので、すごく心細かった。けれど、今回の世界陸上でこんなにもたくさんの方々が陸上や陸上に取り組む選手を愛してくださってるんだということを知って本当にうれしくて」と感無量の様子。

「だからこそ、この4年間、日本選手みんな苦しんだと思うんですけれど…出られた選手、出られなかった選手、報われた選手、報われなかった選手、みんな本当にすごく幸せな時間を過ごせたと思います。本当にありがとうございました」と丁寧に言葉をつむいだ。

真摯な言葉に、ネット上では「コメント素晴らしすぎて泣きそう」「田中希実選手のインタビューでの言葉で全選手が報われそう」「言葉も雰囲気もとびきり美しい」「インタビュー泣ける 素晴らしい」「とんでもなくいい事言ったな。涙出たわ」「なんかもう陸上好きとか関係なく、めっちゃ感動した」などと絶賛の声が相次いだ。