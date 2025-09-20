BE:FIRST、WANIMAと地上波で初トーク 一番のフェスソングを紹介 27日放送『with MUSIC』出演者発表
有働由美子がMC、松下洸平がアーティストナビゲーターを務める27日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（後10：00〜後10：54）の出演アーティストが20日、発表された。矢沢永吉が出演するほか、「with MUSIC出張トーク！」と題し、『CANNONBALL』に登場したアーティストの合同トークを送る。
【番組カット】こちらも大盛りあがり！笑顔をみせるUVERworld＆SKY-HIら
矢沢は、同番組初登場となる。ライブなどのパフォーマンスは現場に5分前に到着し、そのままステージへ向かうという。『CANNONBALL』の「SUPER LEGEND TIME」として特別パフォーマンスを披露した矢沢のライブ現場の裏側にカメラが密着。さらに、有働＆松下との対談が実現した。6年ぶりのアルバムリリースを控え、11月には日本人アーティスト最年長記録となる東京ドーム公演を控えるレジェンド・矢沢が、キャロル解散の時の本音を語る。思い描く未来へのビジョンも話す。
プライベートでも親交のあるUVERworldとSKY-HIは、地上波で初トークを展開。普段は互いに音楽の話をしないと言うボーカルTAKUYA∞とSKY-HIが互いの好きな楽曲を発表する。
WANIMA自身が主催するフェスにも出演するほど仲良しのWANIMAとBE:FIRSTが地上波で初トーク。2組が一番のフェスソングを語る。マカロニえんぴつと緑黄色社会の合同トークの模様も放送する。
さらに、8月10日、11日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催し、2日間で約5万人を動員した、大型音楽フェス『CANNONBALL』の夏フェス特集も。豪華アーティストが披露した熱いパフォーマンスの一部を特別に放送する。
そのほか、『CANNONBALL』に出演したSixTONES、マキシマム ザ ホルモン、10-FEET、04 Limited Sazabys、indigo la End、ano、アイナ・ジ・エンドも登場する。
【番組カット】こちらも大盛りあがり！笑顔をみせるUVERworld＆SKY-HIら
矢沢は、同番組初登場となる。ライブなどのパフォーマンスは現場に5分前に到着し、そのままステージへ向かうという。『CANNONBALL』の「SUPER LEGEND TIME」として特別パフォーマンスを披露した矢沢のライブ現場の裏側にカメラが密着。さらに、有働＆松下との対談が実現した。6年ぶりのアルバムリリースを控え、11月には日本人アーティスト最年長記録となる東京ドーム公演を控えるレジェンド・矢沢が、キャロル解散の時の本音を語る。思い描く未来へのビジョンも話す。
WANIMA自身が主催するフェスにも出演するほど仲良しのWANIMAとBE:FIRSTが地上波で初トーク。2組が一番のフェスソングを語る。マカロニえんぴつと緑黄色社会の合同トークの模様も放送する。
さらに、8月10日、11日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催し、2日間で約5万人を動員した、大型音楽フェス『CANNONBALL』の夏フェス特集も。豪華アーティストが披露した熱いパフォーマンスの一部を特別に放送する。
そのほか、『CANNONBALL』に出演したSixTONES、マキシマム ザ ホルモン、10-FEET、04 Limited Sazabys、indigo la End、ano、アイナ・ジ・エンドも登場する。