櫻井翔主演の日本テレビドラマ「放送局占拠」最終回が２０日、放送された。

【以下ネタバレ】

武蔵三郎刑事（櫻井）たちによって３回目の占拠事件が解決。シリーズは毎回、最終回ラストで今後を示唆する衝撃シーンが流れてきたが…。

今回も高層ビル屋上で「青鬼」こと大和耕一（菊池風磨）が黒い服を着た人物に歩み寄り、肩に手をやりニヤリとした。立っていた人物は、武蔵の妻で心臓外科医の武蔵裕子医師（比嘉愛未）のように見えたが…。

ネットは騒然。「えっ 何でぇ どういう事？裕子さんが？これ！続編だな」「ラスト！！なぜ大和と裕子？？え？どういうこと？？最後の最後に大混乱！」「武蔵裕子も闇落ちするんだろうか」「うそだろ、冗談でしょ」「あり得ない」「うーそーだーろー」「裕子さんは絶対に武蔵の味方でいて欲しい」と悲鳴があがった。

一方で「裕子の姉妹…？」「別人であってほしい」「裕子さん？それだけはありえない。双子の姉妹？嘘だろ！！」「裕子さんの妹さんとか」「裕子さんじゃなくて、別の…？」「最後の裕子さんそっくりの人は何者！？」との別人説も。

第１話で、青鬼が裕子の弟伊吹裕志（加藤清史郎）に、伊吹の身辺調査を行ったとして示し、一瞬チラ映りした書類。今回事件のキーとなった鎌鼬事件のことが主に記されていたが、伊吹の家族構成も。姉裕子と伊吹の間に、もう１人、嫁いだ別の姉がいるように記されていたが…。

放送後からはＨｕｌｕオリジナルストーリーが配信される。