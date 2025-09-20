「明治安田Ｊ１、浦和０−１鹿島」（２０日、埼玉スタジアム）

浦和はＧＫ西川周作の痛恨のキックミスからの失点が最後まで響き、ホームで鹿島に敗れた。試合後、首位に立った鹿島との勝ち点差は１１に広がり、優勝戦線から大きく後退。サポーターからは大きなブーイングが巻き起こった。

７試合連続引き分け中の名門対決。スタジアムを真っ赤に染め上げた５万人を超える両サポータのもとぶつかった一戦だったが、まさかの展開で鹿島が先制を許した。前半１４分、鹿島のＦＷ鈴木優磨のプレスを受けていたＧＫ西川が痛恨のキックミス。鈴木に逃さず決められると、左手で頭を押さえて悔しがった。

その後、チームは何度も決定機を作るなど押し込んだが、最後までネットを揺らせず敗戦。７日のルヴァン杯川崎戦にも同様のミスがあっただけに試合後、スコルジャ監督は「前半の１５分にまたまたわれわれのミスから失点を招いてしまった」と落胆を隠せず。ミスが続いてしまい「私にとっては受け入れがたい状況です。われわれがタイトルを目指して戦っている。タイトルを目指したいのならこのような負け方はしていけません」と力を込めた。

西川は「あの場面は間違いなく自分のミス」と話し「この鹿島戦、一番上を目指す上で落としてはいけない試合だという覚悟があったので、ああいうミスが失点し、チームに迷惑をかけてしまったことは自分自身しっかりと整理しなければいけない」と責任を口にした。