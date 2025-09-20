シナモロールと日東紅茶の夢コラボ♡特別デザイン再登場

昨年大好評を博した「日東紅茶」とサンリオ人気キャラクター「シナモロール」のコラボティーが、この秋ふたたび登場します♡ ティーパーティーを楽しむシナモンたちが描かれた特別パッケージは、アールグレイやチャイなど人気フレーバーに加え、新作「黒糖烏龍」もラインアップ。おうち時間やオフィスで手軽に楽しめる“とけだすミルクティー”で、心もほっと癒されてみませんか？

シナモロール特別コラボパッケージ

＜ラインナップ＞

アールグレイ：カップからひょっこり顔を出すシナモン

はちみつ紅茶：はちみつを注ぐシナモンとおすわりポーズのみるく

スパイス香るチャイ：シナモン・みるく・モカの仲良しトリオ

今回の再販は、シナモンと仲間たちが描かれたキュートなデザインが魅力。見ているだけで癒されるパッケージはギフトにもぴったりです♪

ミルクとけだすティーバッグの魅力

このシリーズは、茶葉とミルクパウダーがひとつになった新しいタイプのティーバッグ。

お湯を注いで90秒で、砂糖不使用の自然なミルクティーが完成します。茶葉の香り高さと、まろやかなミルク感が同時に楽しめるのがポイント。自宅はもちろん、オフィスやレジャーにも最適です。

新登場「黒糖烏龍」もラインアップ

今秋は「ミルクとけだすティーバッグ 黒糖烏龍」が新登場！沖縄県産黒糖を使用し、烏龍茶の香ばしさと黒糖のやさしい甘さが広がる贅沢な一杯です。

秋冬にぴったりの濃厚な味わいで、ティータイムをより特別な時間へと導きます。

癒しのティータイムをシナモロールと♡

可愛いデザインと香り高い味わいで、毎日のティータイムを彩ってくれる「日東紅茶×シナモロール」コラボ。

人気のアールグレイやチャイに加え、今年は黒糖烏龍が新たに仲間入りしました。おうちでのリラックスタイムはもちろん、ちょっとしたギフトにもおすすめ♡

この秋、シナモンたちと一緒に癒しの一杯を楽しんでみませんか？