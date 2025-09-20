この記事は2025年4月6日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

お掃除や模様替えのときに、空気清浄機や観葉植物などの重たいものを移動させるのって大変ですよね。

山善の「スレスレキャリー」は、厚さ3.8cmと超薄型で圧迫感が少なく、キャスターが目立ちにくい家庭用の平台車です。

見えるところに置いていても外観を損なわないシンプルなデザインなので、リビングやキッチンなど人目につく場所でも使いやすいですよ。

用途に応じて横にも縦にも連結できる超薄型キャリー

本体サイズは、幅40×奥行27.5×厚さ3.8cmとコンパクトなサイズ感。

縦・横連結ができるので、複数台使えば大きい物や細長い物などさまざまな形状に対応できます。

重たいものをスムーズに移動させたい時はもちろん、押し入れやクローゼットの中の物を出し入れしたり整理する時なども重宝しますよ！

床を傷つけにくいエラストマー製キャスター

エラストマーは弾性があり、凸凹の衝撃を吸収するだけでなく、ゴムよりマーキングが起こりにくいのが特徴です。

フローリングなどに傷がつきにくく、スムーズに動かすことができるので、さまざまな場所で幅広い使い方ができます。

狭い場所での格納に便利

使わない時は家具のすき間・下などに収納できて場所を取りません。重量は0.7kgと軽量なので、必要な時にサッと取り出すことができますよ。

取っ手がついているので、ソファーの下や狭い場所に収納しても取り出しやすいのもポイント。

いろいろなシーンで活躍する、山善の「スレスレキャリー」で、普段のお掃除もラクしちゃいましょう！

[山善] 台車 コンパクト 超薄型 幅40×奥行27.5×高さ3.8cm キャスターが目立たない 連結可能 木製取っ手 平台車 スレスレキャリー 完成品 ホワイト YSS-38(WH) 2,902円 Amazonで見る PR PR 3,788円 楽天で見る PR PR 2,499円 Yahoo!ショッピングで見る

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。