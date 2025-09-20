◆明治安田生命J1リーグ第30節 横浜M2―0福岡（20日、日産スタジアム）

試合を終えたイレブンの表情は一様に険しかった。アウェーでアビスパ福岡は残留争いの中にある横浜Mに0―2。これで今季のリーグ戦ではワーストタイの3連敗となってしまい、金明輝監督も「前半の失点で完敗してしまった」と首を振った。

前半21分にこぼれ球を元福岡のジョルディ・クルークスに拾われると、中に折り返されてディーン・デービッドに先制点を献上。同42分にもCKから失点。後半は2試合ぶり復帰の安藤智哉やウェリントン、ナッシム・ベンカリファらを投入。好機はつくるも及ばなかった。

4試合白星から見放された苦境の打破へ、横浜M戦に向けて金監督も攻守で直接指導を行った。「いい状態ではない」。チームの立て直しに努めて、GKに約3カ月半ぶりに村上昌謙を起用するなどしたが好転に至らない。

守備は前節のC大阪戦では後半だけで4失点し、前々節の柏戦でも2失点を喫した。この日も2失点で3試合連続の複数失点と苦しい。相手の圧力のある守備に苦戦して、カウンターにもつなげられ、指揮官は「後半は修正して臨んだが」と悔しがった。

これで直近5試合は勝ちなし。中2日で迎える次戦は再びアウェーでFC東京戦に臨む。金監督は「次は連戦なので、もう一度しっかり見つめ直し、リセットして臨みたい」と早期に苦闘の連鎖を断ち切ることを誓った。（山田孝人）