お揃いのネックレスを身につけ密着…

YouTuberのヒカルの妻が、密着している爐揃い2ショット瓩鮓開。様々な反応が寄せられている。

「これからも宜しくお願いします」とインスタグラムに書き込み、お揃いのネックレスを身につけ、幸せオーラ溢れるイラストを披露したのは実業家の進撃のノア。「結婚してから毎日幸せです」「どんな時でも2人で支え合っていこうね」などの文字と共に寄り添う2人が描かれている。

この投稿に対して「ノアちゃん本当にこれ以上安売りしないで」「今このタイミングで幸せアピールの連発はわざとらしく感じちゃう…」「これ結婚って言える？」「やっぱり彼女はすごい」「新婚って一番幸せなはずなのに…全く幸せそうに見えない」「末永くお幸せに」「無理してるようにしかみえない」「この先どうなるかわからないですが、すごい人生が待ってそう」などのコメントが寄せられた。

ヒカルは5月にYouTubeで進撃のノアと交際0日で結婚したことを告白。今月14日には「浮気OK」とする爛ープンマリッジ瓩箸靴得犬ていくことを2人で公表し話題となった。