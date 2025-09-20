男性3人組「Number＿i」岸優太（29）が、20日放送の日本テレビ系「withMUSIC」（土曜後10・00）に出演し、人生初経験エピソードを巡ってスタジオを混乱させる場面があった。

初出し情報限定トークを繰り広げた3人。岸はフリップに「はじめてのジブリ」と書いた。

「恥ずかしながら、人生30年くらい生きている中で、ジブリを一度も見たことがなくて。その環境に育っていなくて」。まさかの告白に、スタジオには驚きの声が。MC有働由美子は「日テレで何度も何度も毎年やってます…」と、バツが悪そうに指摘した。

「寝ちゃってたんですよね。子供のころ、よく寝落ちしてた」と釈明すると、再び有働から「大人になってからも…日テレ見られます？今もやってます」とツッコミが入った。

「メンバーとかとも話して、“ジブリは本当に見た方がいい、人生において”って。だからちょっと今、マネジャーさんから借りたりしていて、『千と千尋の神隠し』とかから始めようかなと」

岸の微妙な言い回しに、俳優の松下洸平から「『千と千尋―』は見た？」と確認の質問が飛んだ。岸は「まだ借りている状態」とぶっちゃけ、まだ初ジブリを体験していないことが明らかに。平野は「見てないの？」と困惑していた。