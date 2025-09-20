◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節 川崎０―１ＦＣ東京（２０日・Ｕ等々力）

ＦＣ東京は前半２３分、ＦＷ長倉の右クロスを中央でＭＦ遠藤が頭で押し込み、これが決勝点になった。川崎との多摩川クラシコは４連敗中で、ここ３戦は０―３で屈していたが、後半終了間際の相手の決定機も集中した守備でしのいだ。

左サイドバックで先発フル出場したＤＦ長友は、対面の川崎ＦＷ伊藤を封じた。これまで公式戦６戦連発７ゴールだった好調のアタッカーに得点を許さず、試合後は「いい選手で、彼を止めないと今日の勝利はないと思っていた。僕だけじゃなく、しっかりと周りの選手たちも含めて、素晴らしい選手をしっかりと抑えられたのは良かったと思う」とうなずいた。

百戦錬磨のサイドバックは「もちろん自信になります」としながら、「ただ、全然は満足いかない。目指すところは高い。（来年）Ｗ杯優勝のメンバーの一員になるということなので、まだまだ緊張感を持って、危機感を持ってやらないと思っていけないと思う」と表情を引き締めた。

長友は積極的な持ち上がりから、遠藤が奪った決勝点の起点にもなり「マルキ（・ギリェルメ）といいコンビネーションがつくれている。状態もいいので、状況判断も、一番こわいところに顔を出せるというか、さえてきている」と自己評価した。

一方、無得点に封じられた、川崎・伊藤は「今は（敗戦の）ショックが大きいけど、試合は来る。自分たちはもう一つも落とせない状況なので、次の試合に向けて気持ちを切り替えて準備していきたい」と唇をかんだ。