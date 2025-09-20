◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第３０節 Ｃ大阪１―１柏（２０日・ヨドコウ桜スタジアム）

柏はＣ大阪戦に引き分け、２試合連続の勝ち点１となった。ＧＫ小島亨介は決定機をしのぐなど、複数失点を許さない集中力を見せた。

前半からボールを保持して優位に試合を進めた。前半２５分にはＦＷ細谷真大のゴールで先制。しかし、相手が徐々に攻勢を強めると同４１分に同点に追いつかれた。

迎えた後半も主導権は握りながら、相手の狙いである素早いカウンターからピンチを招くシーンはあった。互いに追加点は奪えず試合は終盤に差しかかると、同アディショナルタイム。カウンターを受けると、新潟時代のチームメートでもあるＦＷ本間至恩と１対１の場面を迎える。ゴール前でＤＦも間に合っておらず、まさに絶体絶命。それでも「新潟でシュート練習とかもいっぱいやっているし、お互いのことをよく理解していると思う」と、小島は冷静だった。「最初はちょっとニアのコースを空けて誘ったんですけど、乗ってこなかった」と、本間は一瞬、間を置くことを選択。「我慢してきたか、と思って少し体が動きましたけど、すぐに打ってくれたので残していた体に当てられた」と、ゴール右隅を狙ったシュートは粘り強く残した左半身に当たって枠の外へ。「お互い駆け引きをすごいしたシーン」（小島）をビッグセーブでしのぎ、追加点を許さなかった。

つかみ取った勝ち点１に「下を向かず。できたところとできなかったところを整理したい」と、守護神。残す８試合でこの引き分けを、より価値あるものにする。