北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国に対するロシアの挑発行為が続いているのは、ウクライナ支援に対する圧力との見方が強まっている。

１０日のポーランド領空への無人機の侵入に続き、１９日には戦闘機３機がエストニア領空を侵犯した。プーチン露政権の高官からは「（ＮＡＴＯとは）戦争状態だ」などと威嚇する発言も相次いでおり、緊張が高まっている。

エストニア領空への侵犯は、ポーランド領空でロシアの無人機が撃墜されてから１０日足らずで起きた。エストニアと同じバルト３国のリトアニアの外相は１９日、「ロシアは欧米の安全保障を直接脅かし、ＮＡＴＯの限界を試している」とＸ（旧ツイッター）に投稿し、ロシアが意図的に領空侵犯したと批判した。

米調査研究機関「アトランティック・カウンシル」のアーロン・コレワ氏は、ポーランド領空にロシアの無人機が侵入した際、「ウクライナ支援に伴うリスクを示し、『ロシアが望む条件で戦争を早期に終結させるべきだ』との世論を広げようとしている」と指摘した。今回のエストニア領空への侵犯もその試みの一環だった可能性がある。

挑発行為と呼応するかのように、プーチン政権高官からはＮＡＴＯとロシアが「戦争状態」にあるとする発言が相次いでいる。ドミトリー・ペスコフ大統領報道官は１５日、ＮＡＴＯ加盟国のウクライナ支援を理由に、「ＮＡＴＯはロシアと戦争をしている」と記者団に語った。

ニコライ・パトルシェフ大統領補佐官も７日、露紙への寄稿で、３年前に独露間を結ぶ海底ガスパイプライン「ノルトストリーム」が爆破されたバルト海を「西側が宣戦布告なきハイブリッド戦争の舞台にした」と表現した。ウクライナでは、欧米が関係する施設がロシアの攻撃による被害を受ける事案が起きている。

ロシアは、欧米の支援がなければ、ウクライナ軍は長くは抵抗できないと踏んでいる。ウクライナを支援すれば「紛争当事国」とみなすと脅し、尻込みさせる考えとみられる。ロシアは欧州が検討する停戦後のウクライナへの部隊派遣にも反対しており、挑発行為が常態化する可能性がある。