浦和のミス逃さず、耐えた鹿島が首位再浮上! 鬼木監督「自分たちらしく戦い抜いてくれた」
[9.20 J1第30節 浦和 0-1 鹿島 埼玉]
したたかな戦いで53301人が集結した名門対決を制し、5節ぶりの首位浮上を果たした。鹿島アントラーズの鬼木達監督は「両チームの多くのサポーターが駆けつけてくれた中、こういうことはなかなかあるものではないから楽しんで欲しいと送り出したなか、苦しいゲームで楽しかったかはわからないが、自分たちらしく最後まで戦い抜いてくれた」と称えた。
シュート数9対17、ボール支配率も38%対62%と内容面では下回ったが、勝ち点3は最後まで手離さなかった。
勝負を分けたのは、劣勢が続いた前半14分の決勝点。浦和のバックパスに対し、FW鈴木優磨のハイプレスでGK西川周作のミスを誘うと、鈴木が無人のゴールに決め切った。鬼木監督は劣勢の中での戦いを「自分たちがもっと主導権を取ってゲームを進めたい思いはあったが、このスタジアムの難しさはスタートから表れてしまった」と振り返りつつも、「その中で冷静に自分たちのやるべきこと、プレスにしてもメリハリを持ちながらやってくれた」と前向きに語った。
前半の得点後はほぼ防戦一方の展開となり、やや持ち直した後半も浦和の交代選手にピンチを作られたが、日本代表GK早川友基のスーパーセーブもあり、シャットアウトに成功した。
鬼木監督は耐え抜く時間が続いた選手たちの戦いぶりに「献身的に頑張って、体を張って、前線も後ろの選手も最後の最後まで攻撃が難しければ守備でなんとかしてやろうと気迫を感じた素晴らしいゲームだった。もっともっとやりたいことはあるけど、勝負に勝つという統一感を出してくれた」と賛辞を送った。
それでも次節は23日、中2日でC大阪との戦いが控えている。鬼木監督は「もうこの試合を忘れて次のゲームに向かいたい」と切り替え、次の試合を見据えていた。
(取材・文 竹内達也)
