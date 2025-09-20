◇明治安田J1リーグ第30節第2日 東京V4−2岡山（2025年9月20日 味の素スタジアム）

東京Vが27年からの入団が決まっている日大3年のFW平尾勇人（20）の初ゴールなどで岡山に逆転勝ちした。特別指定選手として右シャドウで初先発した平尾は、1−2と1点リードされた前半49分に左サイドの森田晃樹（25）からのクロスにゴール前へ走り込んで合わせて同点ゴール。リズムをつかんだ東京Vは後半の2得点で5試合ぶりに勝利を飾った。

「ああいうところを狙っているのが僕の特徴だし、結果に出て良かった。ちょっと届くか届かないかだったが、サイドに流し込めた」と平尾は振り返る。先発を伝えられたのは前日の練習。「セットプレーの練習で先発側に入った。緊張したが、途中からよりゲームに入りやすい。今までの努力が報われた」と、振り返る。

そして、弟への思いもこめたゴールだった。11歳の時に弟を白血病で亡くし、弟への思いをいつも忘れなかった。背番号71も弟の誕生日の7月10日から。「71という意味のある番号でヴェルディの勝利に結びつけられたのがうれしい」と、喜びもひとしおだ。

城福浩監督（64）も「前半30分以降は反省点だが、前半で追いつけて、仕切り直しできて狙いとする攻めができたことはポジティブ。クローズも全員でしっかりできて、自信になる。この勝ち点をより意味のあるものにして神戸から帰りたい」と振り返った。